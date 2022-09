Birgitte hjalp forvirret mand i kørestol hjem – plejehjem havde ikke tid

450 meter til plejehjemmet

Birgitte Møller Jensen har fuld forståelse for, at der kan være travlt på et plejehjem, men alligevel var hun overrasket over meldingen fra den ansatte.

Fra plejehjemmet til supermarkedet er der 450 meter.

- Klokken var 17, så de var sikkert ved at gøre aftensmaden klar på plejehjemmet, men så måtte den vente de 10 minutter, det ville tage at hente manden, mener Birgitte Møller Jensen.

- Det var jo synd for manden. Han får at vide fra det sted, han bor, at de ikke vil hente ham, fortsætter hun.