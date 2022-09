Da Simones far døde af druk fik hun brug for hjælp

Det kan være tabubelagt at vokse op med en mor eller far med et misbrug, og det kræver ofte indblanding udefra.

Det er noget, Simone Bach fra Skovby kender til. Hendes far begyndte at drikke, da hun gik i 9. klasse, og misbruget blev så voldsomt, at det i 2016 tog livet af ham. Et år efter søgte hun hjælp fra kommunen til at få luftet de tunge tanker med ligesindede.

- Jeg havde rigtig meget brug for hjælpen. Jeg havde svært ved at mærke mig selv og være i kontakt med mine egne følelser, og det gik ud over de nærmeste omkring mig, siger Simone Bach.