Ane har møbleret et helt værelse - uden at købe nyt

Hendes aldersgruppe vinder nemlig prisen for at handle mest genbrug. Det viser årets Genbrugsindeks fra Den Blå Avis. Især i august, som er den store flyttemåned for en masse unge, er efterspørgslen på møbler stor.

Så stor, at efterspørgslen på nogle varer stiger med 100 procent.

Danmarksmestre i genbrug

Hos Den Blå Avis er søgninger på ordet ’spisebord’ og ’sofa’ steget med over 100 procent i august 2021, sammenlignet med de forudgående måneder i året. Det viser tal fra Den Blå Avis.



- De unge fører i alle kategorier inden for genbrug og bæredygtighed i årets Genbrugsindeks, og derfor giver det rigtig god mening, at de unge i måneden op til studiestart leder efter genbrugsmøbler til deres nye studiebolig, siger Julie Schoen, som er talsperson for DBA, i en pressemeddelelse.