12-årige Emma faldt om med hjertestop - svævede mellem liv og død

Hun er meget opsat på, at Emmas mor skal informeres.

- Jeg råber "hvor er hendes mor?", for jeg kan slet ikke forestille mig, hvor forfærdeligt det må være. Jeg kan huske, at jeg er meget opsat på, at vi skal have fat i moren, siger Helena Suralski.

En ambulance kommer og tager Emma med. Inden hun bliver kørt afsted, når Helena Suralski at sige til Emma, at hun er elsket.

- Det var vigtigt for mig at sige, selvom hun var bevidstløs. Jeg vidste ikke, hvilken vej det ville gå.

Tænker, det er den ondeste drøm

I mellemtiden er Karina Krupsdahl helt uvidende om hendes datters alvorlige tilstand taget hjem fra banegården.

- Min telefon var gået i stykker den dag, så jeg kunne hverken modtage opkald eller ringe.

Hendes mand får besked om, at deres datter er på vej til Skejby i en ambulance, og at det er alvorligt. Men at Emma svæver mellem liv og død, er slet ikke gået op for Karina Krupsdahl på det tidspunkt.

- Jeg tænkte, at hun var besvimet og var faldet og havde slået hovedet. Hun havde haft et par episoder, hvor hun var besvimet, op til det her. Så i bilen på vej til Skejby sidder jeg og tænker, at puha... nu skal vi fortælle hende, at hun alligevel ikke skal til Bornholm. Min mand havde fanget, at det var mere alvorligt. Jeg fatter ingenting, inden vi står på traumestuen.