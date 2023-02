Familien beskriver Susanne som god og kærlig – nu er hun dømt for drabsforsøg

Ved første øjekast er der ikke umiddelbart noget ved Susanne Hein Kristensen, der stikker ud. Hun passer på mange måder på skabelonen af en 60-årig kvinde med et job i plejesektoren. Hun er gift og har været det i næsten 40 år. Er bosat i den lille by Fårup nord for Randers i et parcelhus. Hun og hendes mand har fire børn tilsammen, og med tiden er der også kommet børnebørn til. Der er endda et lille nyt barnebarn på vej. Hun udfylder den traditionelle mor-rolle. Binder familien sammen og beskrives som 'god og kærlig'. Med andre ord har Susanne Hein Kristensen levet et helt almindeligt forstadsliv på overfladen. Men i kulissen har hun begået en række meget grove forbrydelser.

Det har vi nu rettens ord for, da hun onsdag - efter næsten et års ventetid - er dømt for fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold i den spektakulære sag fra Plejecenter Tirsdalen i Randers. I et af tilfældene grov vold med døden til følge. Volden og drabsforsøgene er begået mod i alt fire beboer på Plejecenter Tirsdalen, imens hun var på vagt som social- og sundhedshjælper.

Et liv med op- og nedture I løbet af de i alt 10 retsmøder i Retten i Randers har familien og især ægtefællen til Susanne Hein Kristensen været hendes trofaste støtter. Ægtefællen har hver morgen ventet ude foran retslokalet på sin kones ankomst for ikke at misse chancen for at udveksle kram, kys og opløftende ord. De to har levet et godt liv sammen i huset i Fårup frem til varetægtsfængslingen den 14. marts sidste år, har de begge forklaret i retten.

Men det har ikke været et liv uden nedture. For 10 år siden fik Susanne Hein Kristensen kræft, og selvom hun nu er rask, har hun siden da haft svært ved at gå. Også hendes mand har et langt sygdomsforløb i bagagen med en operation i ryggen, flere blodpropper og en mistet korttidshukommelse. Susanne Hein Kristensen har passet sin mand selv. Af den grund har hendes ansættelse på Plejecenter Tirsdalen været på deltid. Om dagen har hun taget sig af manden og hjemmet, og om aftenen har hun dedikeret sin tid til plejehjemsbeboerne på afdelingen Bøgen. Altså lige indtil politiet banker på døren til parcelhuset i midten af marts. Har sjælden personlighedsforstyrrelse Under retssagen er det kommet frem, at Susanne Hein Kristensen ikke er helt så ordinær, som førstehåndsindtrykket giver indtryk af. Hun lider af en sjælden personlighedsforstyrrelse af histrionisk type. Personer med histrionisk personlighedsforstyrrelse har tendens til at reagere anderledes og mere dramatisk end de fleste. I retten har anklageren læst op fra en psykologisk undersøgelse, der blandt andet beskriver, at Susanne Hein Kristensen på grund af sin personlighedsforstyrrelse kan 'eksplodere i følelser og gøre noget uigennemtænkt'. Histrionisk personlighedsforstyrrelse bliver kun diagnosticeret hos to til tre procent af befolkningen, og den bliver sjældent behandlet. Susanne Hein Kristensen har aldrig forud for sagen fået hjælp af en psykolog, har hun forklaret i retten.

Susanne Hein Kristensen har flere gange afgivet forklaring i retten. Foto: Mette Dreyer, Politiken (illustration)

Flere bortvisninger i bagagen Da Susanne Hein Kristensen bliver varetægtsfængslet den 14. marts 2022, har hun arbejdet på Plejecenter Tirsdalen i mere end fire år. Nærmere bestemt siden oktober 2017. Efter eget udsagn holder hun af beboerne og sit arbejde. Beboerne anerkender hende, men det gør ledelsen ikke. Ledelsen er ifølge hende grunden til, at hun søger efter nyt arbejde frem til sin anholdelse.

