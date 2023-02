Plejehjemsansat straffes for drabsforsøg - men ikke drab

Nu har Retten i Randers taget stilling til skyldsspørgsmålet i den spektakulære sag fra Plejecenter Tirsdalen, hvor en 60-årig ansat har været tiltalt for drab og drabsforsøg. Afgørelsen er, at sosu-hjælper Susanne Hein Kristensen er skyldig i dele af anklagerne imod hende. Hun frikendes for drab, men dømmes for fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold, hvoraf et var med døden til følge. Hun er også kendt skyldig i tyveri af medicin, tjenestemisbrug og for besiddelse af medicin uden gyldig recept. Afgørelsen udløste store reaktioner fra tilhørerne i retssalen, som du kan læse mere om i vores liveblog fra retssagen.

De fire tilfælde af grov vold er begået den 26. februar 2022, mens de fire drabsforsøg har fundet sted i den efterfølgende periode frem til den 13. marts 2022. Volden og drabsforsøgene er sket, imens hun var på arbejde som social- og sundhedshjælper i tidsrummet fra klokken 15 til 23 på specifikke datoer.

Ifølge retsformand Mette Langborg havde den 60-årige sosu-hjælper ved de første fire forhold den 26. februar 2022 ikke indset, at beboerne kunne dø af medicinen. Hun frifindes derfor for de første fire punkter i anklageskriftet om drab og drabsforsøg, men dømmes i sted for grov vold, hvoraf det i det første tilfælde var med døden til følge.

- Hun har søgt yderligere info om medicinen efter de første indlæggelser, og hun har med den viden og den om beboerens død kunne vide, at det ville være overvejende sandsynligt, at de ville kunne dø, siger retsformanden i retten.

Hun dømmes derfor for drabsforsøg i forhold 5-8 i anklageskriftet.

Står til mange års fængsel Nu skal Retten tage stilling til, hvor mange års fængsel den skyldige 60-årige kvinde skal have. I sin strafprocedure argumenterer anklager Jesper Rubow for, at kvinden skal straffes med fængsel på livstid. Det er der ifølge ham mulighederne for i denne sag med fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold. Et med døden til følge. Alternativt vil han procedere for 16 års fængsel. Det kan også komme i spil her, siger anklageren. - Der kan ikke være tale om noget midt i mellem. Altså ikke 18 år, 20 år eller noget helt tredje. Sammenligner med anden sag Anklageren sammenligner med sagen fra Nykøbing Falster Sygehus. Her blev en sygeplejerske idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg, og her er der så yderligere forhold, som den tiltalte er kendt skyldig i. - I den sag var der kun fire drabsforsøg. Her er der mere. Forsvar Henrik Garlik mener, at den skyldige 60-årige kvinde max bør få 14 års fængsel. Han mener ikke, at man som anklageren fremlagde, bare kan lægge tal sammen. Og så er det ikke anvendeligt blot at sammenligne med sagen fra Nykøbing Falster, siger Henrik Garlik. - Der var nogle skærpende omstændigheder der, som ikke er her. Forsvareren mener, at det bør være formidlende, at den skyldige har gode personlige forhold med et tæt bånd til sin familie og manden. Derudover siger han, at hun er 60 år gammel, og det bør der ifølge ham tages højde for. En ekspert har tidligere overfor TV2 Østjylland kommet med sit bud på en eventuel straf, og det lød på 12 år, hvis hun blev fundet skyldig i alle anklager imod hende.



