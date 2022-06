Tårnhøje energipriser: Konkurstruet hal reddet af kommunen

Udover lånet vil kommunen nemlig omlægge hallens gasinstallation til en varmepumpe, der bliver installeret i efteråret.

- Voldum Hallen er et kæmpe aktiv for lokalsamfundet. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe. Vi tror på, at det her kommer til at løse den udfordring, der er nu. Opstår der andre udfordringer løbende, så må vi kigge på dem og løse dem, siger Morten Bang (V), formand for kultur- og fritidsudvalget i Favrskov Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.



Lokalt samlingssted

Hallen rummer alt fra det lokale fodbold- og håndboldhold til e-sportshold, der har afgørende betydning for byen.

- Hele det her moment i at have et sted, man kan mødes og et sted, vi kan holde LAN-parties, betyder rigtig meget, siger Martin Schjødt, som er e-sportstræner hos Nielstrup-Voldum Ungdomsidrætsforening.