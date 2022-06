Kæntret skib hejst - hullet er stadig ikke fundet

Skibet i Bønnerup Havn, der torsdag tog vand ind og sank, skulle søndag på ret køl igen.

Og det har vist sig at være et tidskrævende projekt. Arbejderne har været i gang siden klokken seks, og det vides endnu ikke, hvornår de er helt færdige, fortæller havnefoged Lars Mohr Christensen.

- Skibet er rejst nu, men det skal hæves en halv meter, før vi kan komme videre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Selve hullet i skibet er nemlig ikke fundet endnu. Derefter skal der pumpes vand ud, og på den måde håber man at kunne lokalisere det snart.

- Når de har hævet skibet og pumpet vandet ud, vil der være et sted, hvor der vælter vand ind, siger havnefogeden.

Besætning opdagede ingenting

Skibet, der hedder Henriette Sand, er et såkaldt uddybningsfartøj, der bruges til at grave materiale fra havbunden op og flytte det til et andet sted.