Sean er blevet stukket flere hundrede gange - alligevel elsker han bier

Den dufter lidt sødt, konstaterer Sean Birk Bek Craig om den bi, han netop har haft oppe til først det ene næsebor og så det andet.

For mens de fleste blot kender til brumbassen og honningbien, kan den 27-årige biologistuderende nævne flere hundrede biarter - og deres lugt.

Bier kan nemlig lugte af alt fra syntetisk safevand til varm asfalt, fortæller Sean Birk Bek Craig.

- Det åbnede en helt ny verden for mig. Det var som en forelskelse, hvor tæppet blev revet væk under benene på en. Sådan en, man ikke rigtig kan styre, fortæller bientusiasten, der dagligt tager sit net under armen for at finde bier.