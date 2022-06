Erik løb for en andens liv: - Det mest fantastiske

- Det at vi alle sidste år blev meget berørt i bedste sendetid, tror jeg har betydet utroligt meget i forhold til, at nogen skrider til handling. Vi har i mange år fra TrygFondens side sagt, at man skal handle, men det betyder meget pludselig at kunne se, at det virker med hurtig reaktion, siger hun.



Men kan der blive for mange hjerteløbere, forstået på den måde, at det kan give kaotiske tilstande på de steder, folk falder om? Nej, mener Grethe Thomas.

- Nu har jeg ikke hørt om mange missioner, hvor der har været 10-15 stykker, men grunden til, at vi kalder op til 20 hjerteløbere ved et hjertestop er, at det skal være helt legalt at sige nej tak til en mission, forklarer hun.

Der kan nemlig være mange situationer, hvor det ikke er muligt at smide alt, man har i hænderne, og løbe med hjælp. Derfor bliver der altså kaldt ud til helt op til 20 hjerteløbere, når alarmen går.

- Så kan de, som ikke har mulighed for at løbe, føle sig trygge og okay med at sige nej tak, siger hun.

I alt er der i Danmark 139.635 hjerteløbere, hvilket svarer til 2373 per 100.000 indbyggere.