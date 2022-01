Østjysk kommune vil give tilskud til hjemmepasning

Et borgerligt flertal i byrådet i Favrskov Kommune vil nu gøre det muligt at give tilskud til hjemmepasning, og det vækker glade hos forældrene.

- Jeg er meget glad for det. Det betyder rigtigt meget, siger Astrid Dyrborg fra Hinnerup til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilskud giver økonomisk frihed

Hun har i de seneste knap fire år passet sine to døtre hjemme.

At Astrid Dyrborg nu står til at få tilskud for at passe sine børn hjemme, er noget hun som mor og medstifter af Hjemmeforældrenes Landsorganisation har arbejdet hårdt for i det seneste år.