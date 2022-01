Silkeborg mangler desperat arbejdskraft: Må aflyse ældres bade

Det står så grelt til, at kommunen har været nødt til at sætte ekstra ind for at skaffe flere varme hænder.

Det betyder blandt andet, at Anja Frølich og hendes kolleger skal bruges som reklamesøjler lokalt i bybilledet i Them, ligesom unge via skolepraktikker og fritidsjob skal lokkes ind i faget.

- Vi har tænkt os at hænge sedler op ned i det lokale idrætscenter. Så har jeg i øvrigt tænkt mig at involvere medarbejderne, netop fordi det er dem, der kender byen bedst, siger Pernille Karlskov.