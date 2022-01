Kommune modtager millionbeløb til hjemmeplejen

Der er gode nyheder til borgere i Favrskov Kommune, der benytter sig af hjemmeplejen.

Kommunen har nemlig modtaget 9,1 millioner kroner fra Socialstyrelsen, som skal medvirke til kvalitetsudvikling af hjemmeplejen i Favrskov.

Pengene skal bruges til at etablere faste teams for medarbejderne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. De faste teams skal sørge for, at borgerne oftere ser de samme ansigter, når de modtager hjemmepleje.

- De penge kommer til at betyde, at vi nu kan organisere vores medarbejdere i faste teams omkring en gruppe borgere. Så den enkelte borger vil opleve en højere grad af kontinuitet i hverdagen, siger Rikke Randrup Skåning (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune.

- Forhåbentlig kommer det også til at betyde, at vi kan have større fokus på rehabilitering, forebyggelse af ensomhed og en øget grad af medarbejdertrivsel, siger udvalgsformanden.