Nej tak til hanegal: Orla kan miste sin hobby gennem 40 år

Favrskov Kommune har stillet forslag om, at haner på mere end 20 uger ikke må holdes inden for byzonen.



Det kommer efter, at flere har klaget over lyden af hanegal i byen.

Og det forslag kan sætte en stoppet for Orla Mortensens avl af høns. For hans hobby med at avle høns til udstilling, kræver, at han også har kønsmodne haner til at befrugte dem - og kønsmodne er de altså først, når de er over 20 uger gamle.

- Det dur ikke, for må man ikke have haner på over 20 uger, kan man ikke have høns til avl. Dem, der har lavet det forslag, ved ikke, hvad det vil sige at have høns, siger Orla Mortensen.

En balancegang

Ifølge Niels Christian Selchau-Mark (K), der er næstformand af teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune mener, at det er svært at gøre alle tilfredse.

- Der vil altid være en balancegang mellem entusiaster, som har en hobby, de går meget op i, og nogle naboer, som også skal kunne leve, siger han.