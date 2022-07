Støjværn på vej - men der mangler 400 meter

Og det ser da også ud til, at kommunen er til at snakke med.

- Vi vil gerne give borgerne i Helsted de sidste 400 meter støjværn, for det er det, der mangler i forhold til det, staten kommer med. Det vil vi i kommunen gerne være med til at presse på for, at vi får gjort på den ene eller den anden måde, siger viceborgmester Claus Berggren (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Har ikke vidst, hvad man gik ind til

Claus Berggren har siddet i byrådet siden starten af denne periode og kender derfor ikke specifikke beslutningsgrundlag bag lokalplanerne.