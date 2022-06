Nedslidte skoler skriger på renovering - men ny aftale kan stå i vejen

Men der er ingen garanti for, at byrådet kan få det til at ske. Også selvom en renovering af for eksempel Korsholm Skole tidligere er lovet. Sådan lyder meldingen fra borgmester Lars Storgaard (K).

- Den her aftale kommer til at kunne mærkes i den grad, for det er jo borgerne det går ud over i sidste ende, siger han.

Hvordan kommer de til at mærke det?

- De vil komme til at mærke det på den måde, at nogle projekter vil blive udskudt, og nogle projekter vil blive droppet. Hvis vi snakker rent anlæg.

Og det kunne for eksempel være Korsholm Skole?

- Det kunne det, ja.

Så forældrene herude kan ikke være sikre på, at skolen bliver renoveret, som det ellers var lovet?

- Ingen ting er sikkert i politik og heller ikke det her. Men jeg håber, at vi kan holde fast i den aftale, vi allerede har lavet i det nye byråd. Men alt er i spil, og vi skal ind og revurdere de ting, vi har talt om, siger borgmester Lars Storgaard.