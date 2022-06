Må ikke dele solcellestrøm: Regler forhindrer virksomheder i at gå sammen

- Så må vi se, hvordan vi kan strikke en model sammen. Det er klart, at der er nogle ting, vi er nødt til at være fælles om. Vi er nødt til at være fælles om elnettet, men virksomheden har jo ret i, at elnettet jo også er meget belastet, så: Hit the road. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, vi får lavet lige præcist sådan et projekt her.

Mona Juul mener, at der er mange benspænd i forhold til at få flere solceller op, og at der bør kigges på det.