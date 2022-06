Frygter snyd: Ægtepar fandt drømmeboligen - nu bliver de smidt ud

En helt nyrenoveret lejlighed og en perfekt placering tæt på ægteparrets yngste søn og barnebarn. Alt så lyst ud for Jørn og Jette Olsen, som for et år siden flyttede fra Sjælland til en lejlighed i Foldby i håbet om at tilbringe mere tid med familien.



- Da vi så boligen første gang, vidste vi, det skulle være den. Derfor skyndte vi os hjem og overførte depositum, for udlejeren sagde, der var andre interesserede, siger Jørn Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det viste sig dog at være en uheldig beslutning. For lejligheden, som ægteparret nu er bosat i, er slet ikke godkendt til beboelse. Så nu er de blevet påbudt at flytte igen.

De første alarmklokker ringede, da parret i sin tid skulle registrere adresseændring. Og selvom det indledningsvis blev løst på papiret, skabte det en del undring.

- Vi får at vide af kommunen, at adressen ikke findes. Men den giver os en anden adresse på ejendommen, som er ledig, så vi tænker ikke yderligere over det, men undrer os over, at vi nu bor i nummer 28 og ikke 28C, som står på kontrakten, forklarer Jørn Olsen.

Ulovlig bolig

Men det skulle vise sig at blive mere mystisk.