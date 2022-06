Otte indbrud på en uge: - Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre

Butiksindehaveren frygter, at indbrudstyve vil få et indtryk af, at Bassin 7 er et nemt offer, hvis problemet ikke løses inden for de næste uger. Han håber derfor på hjælp til at holde øje med området.

- Når det er så meget, som det er, så synes jeg godt, at politiet kunne være mere synlige, siger Mathias Camilo.

Vicepolitiinspektør Lennart Glerup fra Østjyllands Politi fortæller, at han godt kan forstå frustrationen over indbruddene, og at de er opmærksomme på det.

- Det er altid en prioritering af vores ressourcer, men jeg synes allerede, at vi er meget til stede på Aarhus Ø – særligt om sommeren, siger Lennart Glerup.

Han fortæller også, at de har sikret spor på stederne og er i gang med at efterforske indbruddene.

Mathias Camilo håber også, at beboere og hundeluftere i området vil hjælpe med at være opmærksomme på boderne på Bassin 7, for at kunne forebygge flere indbrud.