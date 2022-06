Nu skiftes bybussen ud med en grønnere udgave

Det har været undervejs noget tid, men nu er det sikkert og vist, hjulene på bybussen i Skanderborg kommer til at dreje grønnere rundt.

Fra mandag den 27. juni sker skiftet over til den mere lydløse elbus. Og det bliver fejret med åben-bus-arrangement og gratis kørsel med bussen - nummer 21 - i hele uge 26, oplyser Skanderborg Kommune

- Vores transport står for en større CO2-udledning end vores forbrug af strøm og varme tilsammen, så der er virkelig noget at hente her. Med en bybus på el, der dagligt transporter over 500 mennesker, tager vi hul på en nødvendig omstilling af vores transportvaner, siger formand for klimaudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick (F), der også er medlem af Midttrafiks bestyrelse.