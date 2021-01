Liv har sovet i hængekøje udenfor i otte måneder

Corona-idé



Det hele begyndte i april under coronanedlukningen. Hendes far foreslog, at hele familien skulle sove i hængekøje udenfor, og da de andre rykkede indenfor igen, blev Liv udenfor.



- Jeg synes, det er mega fedt. Det der med, at man bliver ved og holder fast - også når det bliver lidt sværere. Hun elsker det, og det er ikke noget med at pive. Det er mere os, der piver, når vi skal sige godnat, siger hendes far, Erik Særkjær.