Kommune vil rette asfaltfejl, men det er helt tosset, mener beboer

Ifølge ham er det ikke unormalt, at den slags bliver lavet for så at blive tilpasset på et senere tidspunkt.

På villavejen forstår man dog ikke, hvorfor kommunen ikke kan se gennem fingre med det.

- Jeg kan bare undre mig over, når man nu har lavet det, at man så ikke siger pyt. Det er trods alt ved bagatelgrænsen, siger Stefan Molzen og peger på en afmærkning, hvor overkørslen er er halv meter for bred.

Plads til gæster

Ifølge Vejdirektoratet er der ikke nogen generel lovgivning, der siger, at overkørslen skal være en bestemt bredte. Men det er sjældent, kommuner giver tilladelse til mere end seks meter, lyder det.



Men det handler også om, at det skal være muligt at parkere ud for grunden, hvis man for eksempel får gæster, fortæller Claus Vind Andersen.

- Man må ikke parkere ud for en overkørsel, så der er også et perspektiv i det, siger han.

Han lover da også, at indsatsen ikke kommer til at koste ekstra for skatteborgerne. Det forklarer han med, at der i forvejen skal justeres andre ting, og at det vil blive gjort i samme ombæring.

Alligevel håber Stefan Molzen, at kommunen helt dropper planen om at forkorte overkørslerne.