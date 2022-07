Kommune spilder penge på at rette ligegyldig fejl, mener beboer

Men det handler også om, at det skal være muligt at parkere ud for grunden, hvis man for eksempel får gæster, fortæller Claus Vind Andersen.

- Man må ikke parkere ud for en overkørsel, så der er også et perspektiv i det, siger han.

Han lover da også, at indsatsen ikke kommer til at koste ekstra for skatteborgerne. Det forklarer han med, at der i forvejen skal justeres andre ting, og at det vil blive gjort i samme ombæring.

Alligevel håber Stefan Molzen, at kommunen helt dropper planen om at forkorte overkørslerne.