Søren cyklede 4.933 kilometer på 12 dage: - Jeg faldt kun i søvn én gang på cyklen

Søren Rosenkilde har altid været glad for at cykle, men det var først i år 2000, da han købte en ’rigtig’ cykel, at han for alvor fik øjnene op for det tohjulede transportmiddel. Allerede på sin anden tur i sadlen, cyklede han 117 kilometer, og dér vidste han, at han var blevet bidt af en ny fritidsaktivitet.

- Der tænkte jeg, at det der med at køre langt, nok var noget, som jeg godt kunne finde ud af, siger den beskedne cykelentusiast.

Men det var først seks år senere, han hørte om det berømte og berygtede cykelløb ’Race Across America’. Sundhedsguruen Chris MacDonald, der selv havde kørt løbet, såede det første frø til den spirende drøm, men ilden blev først for alvor tændt, da en af Søren Rosenkildes kammerater gav sig i kast med projektet.