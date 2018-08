Vildt vejrfænomen rammer lille by: - Jeg rystede og tænkte "åh nej"

Et udefinerbart vejrfænomen har mandag aften ramt Mørke på Djursland. Flere beboere i området har set noget, som de kalder en skypumpe eller et tornado-lignende fænomen.

På Dagstrupvej i Mørke fik Charlotte Skipper sig noget af en forskrækkelse.

- Der er væltet to kæmpe træer, og de er blevet revet op med rod. Derudover så var siderne på en grøn hal, hvor der står maskiner, fløjet af.

Charlotte Skipper så ikke, hvad der skete. Hun registerede, at det blæste voldsomt, og at sten ramte på ruden.

- Mine naboer kom løbende for at sikre sig, at jeg ikke havde mit barn liggende udenfor i barnevognen, hvilket jeg heldigvis ikke havde. Jeg havde slet ikke opdaget, hvor voldsomt det var, fortæller hun.

Tagplader i gårdspladsen

Blot et par få hundrede meter derfra ramte vejrfænomenet Sisse Fuglsang.

- Jeg var ikke hjemme, men min nabo ringede og fortalte mig, at der havde været en orkan eller skypumpe. Hun sagde, at vi skulle skynde os at komme hjem, fortæller Sissel Fuglsang fra Mørke.

Da hun kom hjem, fik hun sig noget af en forskrækkelse.

Sisse Fuglsang kom hjem til en gårdsplads fyldt med tagplader og væltede træer. Foto: Sisse Fuglsang (Privatfoto)

- Jeg rystede og tænkte - "åhhh nej". Cirka 25 pct. af vores tagplader fra laden var fløjet rundt og lå rundt i gårdspladsen. Træer var væltet, rykket op med rod og lå ud over det hele.

- Jeg troede bare, at det var trampolinen, der var fløjet.

Sisse Fuglsang var ikke hjemme, da det skete, og det er hun lettet over.

Min nabo fortalte, at det gik hurtigt. Jeg kunne have frygtet, at det kunne have ramt af os, så jeg er lettet over, at vi ikke var hjemme. Sisse Fuglsang, Mørke

- Min nabo fortalte, at det gik hurtigt. Jeg kunne have frygtet, at det kunne have ramt af os, så jeg er lettet over, at vi ikke var hjemme, fortæller hun.

Forbikørende så skypumpe

Lidt uden for Mørke ved Hornslet så en forbikørende bilist det, hun vil kalde en skypumpe i det fjerne.

- Vi var ikke i tvivl om, at det var en skypumpe, vi så. Toppen blev tykkere, og vindene begyndte at rotere hurtigere. Da vi kommer ud fra byen, kan vi se, at den begynder at dykke igen, fortæller Kate Barner fra Grenaa.

Kate Barner blev fascineret, da det ikke er noget, hun har set i Danmark før.

- Jeg har set en skypumpe i USA. Jeg synes, at det var meget udsædvanligt at se i Danmark.

Skypumper kan være farlige

DMI bekræfter, at en skypumpe har ramt Mørke mandag aften.

- Ud fra den information vi har fået, så kan vi bekræfte, at der har været en skypumpe. Men vi har ikke metrologiske instrumenter til at måle den, fortæller Jesper Eriksen, som er vagthavende meteorolog.

Ifølge Jesper Eriksen skal man holde sig langt væk, hvis man ser en skypumpe.

Det kan godt være fascinerende, men de er farlige. De kan rive træer og tage af, ligesom det er sket i Mørke. Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog.

- Det kan godt være fascinerende, men de er farlige. De kan rive træer og tage af, ligesom det er sket i Mørke, fortæller han.

Dmi kan ikke forudse skypumperne.

- Højsæsonen plejer at være her i sensommeren og efteråret. Vi kan ikke forudse dem, men de kommer i forbindelse med byer, og så skal der være forholdsvist rolige vindforhold