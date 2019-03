Vikingelyskryds skal give et kulturelt pust til fodgængere

Grøn mand gå, rød man stå. De lille rim har de fleste af os hørt før, men måske skal rimet udvides i fremtiden.

Aarhus Kommunes rådmand for teknik og miljø vil nemlig lave nogle af de aarhusianske trafiklys om fra en almindelig mand til en viking.

Jeg går meget ind for bæredygtighed, så if it ain’t broke, why fix it? Julie Rokkjær Birch, direktør, Kvindemuseet

- Det skal styrke vores kultur, viden og historie om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Det kan vi gøre med nogle simple symboler, som også er godt for turismen, siger Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

I fremtiden kommer man måske til at sige "grøn viking gå" nogle steder i Aarhus.

Men aarhusianerne er ikke alle sammen lige vilde med ideen.

- Her i Aarhus kunne vi lige så godt bruge pengene på noget andet. Det er da ikke noget, vi behøver at bruge penge på lige nu. Hvis man har et kæmpe overskud, så er det da i orden, men ellers er det noget værre… En dum ide at komme med, siger Tove Olesen, der bor i Aarhus.

Tove Olesen er ikke vild med ideen om nye lyskryds.

- Det er en meget dårlig ide. Det er en lille ting, man ikke behøver ændre. Jeg ved ikke, hvorfor man skulle skifte det. Det er lige meget, om det er en tyr eller en mand eller en kvinde, siger Bilal Azzam, der også er aarhusianer.

Lyskrydsdebatten kører

Vikingelyskrydsene er en unik ide, men kønsneutrale lyskryds været på manges læber de seneste par dage. Spørger man direktøren på Kvindemuseet i Aarhus, er der dog ikke umiddelbart grund til at investerer i anderledes trafiklys.

Julie Rokkjær Birch er direktør på Kvindemuseet, og hun er splittet i forhold til debatten om kønsneutrale lyskryds.

- Jeg går meget ind for bæredygtighed, så if it ain’t broke, why fix it? Men hvis man nu forestillede sig, at der var et lyskryds, der gik i stykker oppe ved Naturhistorisk Museum, så kunne man jo sætte en grøn kat eller et eller andet ind i stedet for, siger Julie Rokkjær Birch til TV2 ØSTJYLLAND.

Bünyamin Simseks ide udspringer ifølge ham selv ikke af kønsdebatten, men rettere af noget helt andet, der også er vigtigt.

Ifølge Bünyamin Simsek (V) udspringer ideen ikke fra kønsdebatten.

- Jeg er ikke optaget af den kønsdebat, der går i forhold til vores lysreguleringer. Jeg er meget optaget af kultur og historie, der skaber værdi, siger han.

Om der skal prioriteres kønsneutralitet, vikinger eller noget helt tredje i trafiklysene er der dog fortsat uvished om.

Stod det til de borgere, TV2 ØSTJYLLAND talte med, gav man rødt lys til den nye fodgængerregulering.

- Det eneste, jeg tænker om den sag, er, at det er ærgerligt, at det bliver benzin på bålet i forhold til de lidt større ligestillingsproblematikker. På den anden side er det vigtigt, at man anerkender, at selv små ting har betydning i forhold til vores forståelse af køn, siger Julie Rokkjær Birch.

Bünyamin Simsek (V) ønsker at samarbejde med Moesgaard Museum om at udvikle de nye lyssignaler og planlægger, hvor de skal være. Han fortæller, at der er tale om 10 lyskryds, der koster 1000 kroner stykket.