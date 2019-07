Tunø mistede læge – nu er der godt nyt

Hvis man kommer galt af sted og får brug for hjælp, er det rart med en læge i nærheden.

Det vil der normalt også være til stede på Tunø om sommeren, når en masse turister besøger øen.

Læs også Dårligere lægedækning på ø kan koste turister livet

Men Region Midtjylland har som forsøgsordning sløjfet den sommerlæge, der normalt er på øen fra midten af juni til midten af august.

Derudover er øens sygeplejerske lige nu også sygemeldt på ubestemt tid.

Det har gjort flere lokale borgere bekymrede.

Det giver en tryghed og en sikkerhed, at vi har noget sygefagligt personale herover i døgnets 24 timer. Jørgen Hastrup, Formand, Tunø Beboerforening.

Sygeplejerske til øen

Men nu er der godt nyt for tunboerne og øens turister. Udover at have ugentligt besøg af en læge, kan de nu også se frem til at have en sygeplejerske på øen.

En sygeplejerske er nemlig blevet tilknyttet øen. Hun vil være til stede hver dag i hele sommerperioden.

03:02 VIDEO: På Tunø har der de sidste mange år boet en læge på øen fra midten af juni til midten af august. Men denne sommer er det fortid. Luk video

- Hvis der sker noget på øen, så er vi godt dækket ind, når vi har fået døgnbetjening, siger Jørgen Hastrup, der er formand for Tunø Beboerforening, til TV2 ØSTJYLLAND.

Region Midtjylland har valgt at stille en sygeplejerske til rådighed på alle tider af døgnet.

- Det giver en tryghed og en sikkerhed, at vi har noget sygefagligt personale herover i døgnets 24 timer, siger Jørgen Hastrup.

Læs også Ingen læger til stede under festival

Frygt for menneskeliv

Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND fortalt om den utryghed, som en manglende læge gav beboerne på øen.

- Vi har jo tit uheld hernede ved havnen. Så er der en der skolder sig, en der brænder sig og alt muligt andet. Og det er det samme på teltpladsen, sagde havnefoged Vagn Olesen tilbage i juni.

01:05 VIDEO: Der er uenighed på Tunø om, hvorvidt det er en god idé at sløjfe sommerlægen. Luk video

Den tidligere sommerlæge på Tunø Ole Gyring Nieben har været læge på Tunø de seneste femten år.

Han frygter, at det i værste fald kan koste menneskeliv, at der fremover ikke vil være en fast læge på øen i sommermånederne, når turisterne befolker øen.

Læs også Peter fik tredobbelt kraniebrud – uden læge på ø var det gået galt

- Jeg tror, at jeg gennem mine 15 år som sommerlæge har reddet syv menneskeliv. Blandt dem var to unge forgiftet dødeligt af GHP eller fantasy, og to var ramt af anafylaktisk shock (en voldsom allergisk reaktion, red.), sagde Ole Gyring Nieben tilbage i juni.

I juli måned sidste år kom knap 20.000 turister til øen.