Tryllekunstner jubler: Forsvunden forsvindingsstol fundet

Det lyder lidt skørt, at tryllekunstneren Steen Paganis forsvindingsstol ikke måtte forsvinde.

Men natten mellem mandag og tirsdag forsvandt den for alvor, uden at han havde mulighed for at trylle den frem igen.

Min kone havde sagt, at jeg ikke skulle lade den stå foran butikken. Steen Pagani, tryllekunstner

Pagani havde sat stolen foran sin tryllebutik i Horsens natten over, men da han næste morgen kom ned til butikken, var den store stol på 100 kilo forsvundet.

- Min kone havde sagt, at jeg ikke skulle lade den stå foran butikken, men jeg havde simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at der var nogen, som kunne finde på at løbe med den, siger Steen Pagani.

Stolen er bygget i Italien. Den kostede 40.000 kroner og var et halvt år undervejs.

Fundet men forsvundet

På trods af den høje indkøbspris, så mener Steen Pagani ikke, at stolen har meget værdi for andre end tryllekunstnere. Derfor var overraskelsen stor, da stolen pludselig var forsvundet.

- Jeg aner simpelthen stadig ikke, hvem der fandt på at snuppe den. Jeg tror ikke, at de har været interesserede i tryllekunst. Til gengæld er jeg ret sikker på, at de har haft en lastbil med.

Jeg gennemtrævlede virkelig hele området, men den var slet ikke til at se. Steen Pagani, tryllekunstner

Efter nogle dage væk fra tryllebutikken blev den forsvundne forsvindingsstol fundet af en hundelufter. Stolen var smidt i en skovbryn.

- Jeg skyndte mig ud for at kigge efter den, og jeg gennemtrævlede virkelig hele området, men den var slet ikke til at se, lyder det fra Steen Pagani.

Dukkede op på en genbrugsplads

Derfor var han stadig konfus, da han kom i tanke om, at nogen kunne have fundet stolen før ham og taget den med på genbrugspladsen.

Tryllekunstneren hastede derfor ned på genbrugsstationen, hvor de ganske rigtigt havde været ude at samle stolen op i skoven.

- Jeg blev ekstremt glad for at finde stolen igen, selvom den var lettere ramponeret.

Sådan så kassen ud med forsvindingsstolen, da den blev stjålet. Foto: Privatfoto

Den store glæde bliver nu vekslet til et trylleshow.

For Steen Pagani havde forinden udlovet en dusør på en optræden til dem, der kunne lede ham på sporet af stolen.

Det show får ’Service og Beredskab’ i Horsens Kommune nu tildelt. Og da hundelufteren også var brandmand samme sted, så ender det hele nok med et smil hos alle.