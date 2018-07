Travlhed for brandfolk: Fem markbrande på én time i samme område

Sydøstjyllands Brandvæsen har haft en travl eftermiddag. Fra kl. 14.15 og cirka en time frem har brandfolkene fået alarmer om hele fem brande i det samme område ved Brædstrup nordvest for Horsens.

Alle brandene skulle nu være under kontrol, og ingen personer eller bygninger er kommet noget til.

- Første brand var på Løvetvej, hvor der under høstarbejde var gået ild i nogle marker. Og så kommer anmeldelser ellers bare løbende derefter, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Henrik Dam, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gløder fra den første brand havde tilsyneladende spredt sig til marker på Fuglrisvej og Stenløkkevej. I alt var der tale om fem brande i området.

- På Fuglrisvej var der en overgang fare for en gård, men brandfolkene fik afværget spredningen, fortæller Henrik Dam.

Her til aften er der igen styr på alle gnister og flammer. Brandvæsenet er i gang med efterslukning, lyder det fra politiet.

Brædstrup er langt fra det eneste sted i Østjylland, hvor der har været markbrande i dag. Også marker omkring Grenaa, Hadsten, Odder og Randers har været i brand.

VIDEO: Landmænd er selv med til at sørge for, at brandene, vi ser for tiden, ikke ender i en katastrofe. Se mere om hvordan her.