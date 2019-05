Slut med smøger og øl: Politikere vil stoppe salg på sygehusene

Hvis du kommer på hospitalet eller skal besøge din indlagte bedstemor, kan det i fremtiden være slut med muligheden for at købe en øl eller en pakke smøger i hospitalskiosken.

Politikere i Region Midtjylland overvejer lige nu et stop for salg af tobak og alkohol på landsdelens sygehuse. Netop salg af tobak og alkohol er på dagsordenen på et kommende udvalgsmøde.

En af dem, der taler for et stop, er Ib Bjerregaard, V, som også er næstformand i regionens hospitalsudvalg.

- Signalværdien i, at man handler med et produkt, der potentielt kan give sygdom til en borger, er forkert, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han bakkes op af Susanne Buch, SF, der også sidder i hospitalsudvalget.

- Tiden er løbet fra det. Det betyder ikke, man ikke må ryge og drikke øl. Men lige frem tilbyde det som en del af sortimentet på hospitalerne er underligt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Udvalgets formand, Henrik Gottlieb, S, oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at han fortsat er i gang med at sætte sig ind i fordele og ulemper i forbindelse med et eventuelt stop for salg af alkohol og tobak, men at han er positiv over for idéen.

- Vi går ind for at begrænse rygning og alkohol. Umiddelbart synes jeg, det er en god idé.

Forskellige retningslinjer

Det er i dag vidt forskelligt fra hospital til hospital, hvem der driver kioskerne, og om der er konkrete aftaler om salg af alkohol og tobak. Dermed er der forskellige bindinger, som skal tages hensyn til i tilfælde af et stop for salget.

På Aarhus Universitetshospital for eksempel drives kiosken af Aarhus Kommune. Her sælges der både alkohol og tobak. Og i den gældende aftale, som er fra 1992, fremgår det faktisk, at kiosken skal tilbyde et passende udvalg af tobak. Aftalen skal genforhandles i løbet af i år.

Anderledes ser det ud på eksempelvis Regionshospitalet i Horsens, hvor kiosken drives af en selvstændig erhvervsdrivende. Der sælges alkohol i kiosken. Men salget af tobaksvarer blev stoppet i 2007. Og ifølge kontrakten kan hospitalet også gøre indsigelse mod varesortimentet, og salg af drikkevarer skal aftales med hospitalsledelsen.

Det kan du købe på hospitalerne Aarhus Universitetshospital: Der sælges tobak og alkohol. Hospitalsenhed Midt: Der sælges alkohol (ikke stærk), men ikke tobak. Hospitalsenhed Vest: Der sælges tobak og alkohol. Udløber ved udflytningen til Gødstrup. Regionshospitalet Randers: Der sælges ikke tobak og kun alkohol i gaveæsker og lign. Regionshospitalet Horsens: Der sælges alkohol, men ikke tobak.

I 19 år har Vinni Jakobsen forpagtet kiosken på hospitalet i Horsens. Og skulle det komme til et stop for salg af tobak og alkohol, så ville hun ikke have noget imod det - så længe det er ens for alle. Til gengæld tror hun ikke på den sundhedsfremmende effekt ved et stop for salget.

- Hvis vi ikke må sælge alkohol mere, så er det jo bare sådan, det er, men så køber patienter og pårørende det jo bare et andet sted, siger Vinni Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Afstraffelse af patienter og pårørende

På mandag er sagen på dagsordenen i Region Midtjyllands Hospitalsudvalg. Politikerne skal blandt andet diskutere, om det enkelte hospital skal afgøre, hvordan udbuddet af varer skal være i kioskerne. Eller om der bør aftales en fælles løsning på tværs af hospitalerne - for eksempel et forbud.

Ikke alle mener, et forbud er vejen frem. Nicolai Bang, C, mener, at det vil være afstraffelse af patienter og pårørende at fjerne muligheden for at handle cigaretter og øl.

- Det er jo ikke den ene pakke smøger, som slår en patient ihjel. Og man kan også forestille sig, at der er situationer, hvor det er rart at sidde sammen og få en øl. Jeg synes, det er det forkerte vej at gå, forklarer han til TV2 ØSTJYLLAND.

Regionsrådsformand, Anders Kühnau, S, understreger, at han først tager endelig stilling, når sagen har været diskuteret i hospitalsudvalget. Men han ser som udgangspunkt positivt på et fælles stop for salg af alkohol og tobak.

- Der kan klart være fordele ved at holde op med sælge alkohol og cigaretter. Det betyder ikke, at folk ikke kan nyde alkohol på hospitaler. Men om vi skal sælge alkohol, når vi ved, det er skadeligt, det er en relevant diskussion at tage, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Opdateret 17.10: TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med ni af Hospitalsudvalgets 11 medlemmer. Heraf oplyser seks, at de er positivt stemt for at stop for salg af tobak eller alkohol - eller begge dele. To er imod.