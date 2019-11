Silkeborg-træner er sur og skuffet efter nederlag

Der findes nederlag i fodbold, der er til at leve med, og så findes der de helt tunge af slagsen, hvor forskellen på at tabe og vinde er enorm.

Sådan en omgang lignede det for Silkeborg IF lørdag, da holdet tabte 1-2 på udebane mod AC Horsens i 3F Superligaen.

Med en sejr kunne Silkeborg have halet ind på Horsens og have modstanderen inden for rækkevidde, men med nederlaget har Silkeborg i stedet hele 11 point op til østjyderne i tabellen.

Silkeborggenserne kæmpede en hård kamp. Foto: Claus Fisker - Ritzau / Scanpix

Den tabte kamp gjorde Silkeborg-træner Kent Nielsen særdeles frustreret.

- Vi er sure og skuffede over os selv efter præstationen mod Horsens, fordi vi ikke leverede det høje niveau, som vi faktisk igennem lang tid har leveret.

- Der har været mange kampe på det seneste, hvor vi har spillet godt, og det niveau nåede vi ikke mod Horsens, og det er vi forbandede over, siger Kent Nielsen.

Skuffede spillere

Silkeborg-midtbanespilleren Mathias Hebo var også tydeligt skuffet efter nederlaget til den direkte konkurrent.

- Vi havde håbet at få et point med herfra, og jeg synes, at det er lidt tungt lige nu, for jeg synes ikke, at vi spillede optimalt, siger han.

Silkeborg har blot hentet syv point i de første 16 kampe i 3F Superligaen.

På trods af de manglende point har spillet faktisk været ganske godt og underholdende fra oprykkerne, men det er underordnet for Kent Nielsen.

- Vi ved godt, at vi er underholdende og står for noget, som er seværdigt, men vi ved også godt, at det ikke er skønhedspriser, vi spiller om, siger han.

Kropssproget siger hvis alt om, hvordan Silkeborg-træneren Kent Nielsen har det efter dagens kamp mod AC Horsens. Foto: Claus Fisker - Ritzau / Scanpix

Kendt for at spille 0-0

Kent Nielsen har været træner i den bedste række i mange år, og da han i sin tid var træner for Horsens i Superligaen, blev han og det daværende Horsens-hold kendt for ofte at spille 0-0.

Det er dog ikke noget, som han tror, han kan viderebringe til Silkeborg.

- Vi kommer ikke til at spille 0-0-kampe. Det har vi simpelthen ikke styrken til. Vi kan ikke bare stå dernede og tage imod. Det kræver en masse fysik og nogle hovedstødsstærke spillere, og det har vi ikke, siger Kent Nielsen.

