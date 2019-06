Sidste år kom de for sent, nu er plukkerne kommet for tidligt

Det er snart jordbærsæson, men de røde bær mangler endnu den sidste farve, før de kan plukkes.

Derfor cykler der i øjeblikket ti jordbærplukkere rundt på Samsø, mens de venter på for alvor at kunne begynde arbejdet hos Samsø Bær.

Det fortæller jordbæravleren Aage Madsen.

- Det går lidt langsomt for jordbærrene i år. Vi havde regnet med, at vi kunne begynde at plukke for en måned siden, men vi venter fortsat tålmodigt. Derfor får plukkerne lov at holde lidt fri, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt har Aage Madsen ti jordbærplukkere ansat, men kun tre af dem var i marken nogle timer lørdag formiddag.

Kom for sent sidste år

Sidste år kom jordbærplukkerne for sent til Samsø, da forårsvarmen strømmede over Danmark. Det betød, at der måtte kasseres 50 tons bær.

Sidste år var det godt nok noget møg, at de kom for sent. Aage Madsen, jordbæravler på Samsø

- Jordbærrene kan ikke nå at udvikle sig nok, når det er så varmt. De modner hurtigere, end vi kan nå at plukke dem, fortalte jordbæravler Morten Alexandersen i juni 2018 til TV2 ØSTJYLLAND. På en normal sommer producerer han 300 tons jordbær.

Samsø Bær har derfor i år valgt at hyre jordbærplukkerne tidligere, end de plejer. Men foråret har bare ikke været nær så varmt som sidste år.

- Det er umuligt at få det til at passe præcist, men sidste år var det godt nok noget møg, at de kom for sent. I år kom de lidt for tidligt. Men det er meget bedre, end at de kommer for sent, siger Aage Madsen.

Samtidig glæder han også lidt over, at jordbærrene lader vente på sig. Det giver nemlig en langsommere modningsproces.

- Jeg tror, at de bliver bedre end sidste år. De begynder i hvert fald at blive rigtig store, siger den fortrøstningsfulde jordbæravler.

Jordbærsæsonen begynder typisk i starten af juni og slutter i midten af juli. Men sidste år skubbede det varme vejr sæsonen.