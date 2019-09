Se listen: Grundskylden stiger i ni ud af ti østjyske kommuner i 2020

Tusindvis af boligejere vil få en stigning i grundskylden til næste år.

Det viser en beregning fra Nordea, efter at Folketingets finansudvalg har godkendt økonomien i aftalen mellem regeringen og kommunerne om økonomien i 2020.

Læs også Hvad kan vi gøre bedre, spørger politiet - nu svarer borgerne

Stigning i 48 ud af 98 kommuner

Grundskylden kommer til at stige i 48 af landets 98 kommuner. Om man rent faktisk får en større regning, afhænger af, hvordan værdien af ens grund har udviklet sig siden 2001.

- Det er stort set de samme boligejere, der rammes af stigningen i 2020, som også fik en ekstraregning i 2019 og de foregående år, siger Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea, i en skriftlig kommentar.

Læs også Skærmbesøg i hjemmeplejen: Pleje og omsorg uden hænder

- Dog bliver antallet af berørte boligejere lidt mindre år for år, i takt med at stadig flere boligejere beskattes af den faktiske værdi af deres grund, siger hun.

Skanderborg topper i Østjylland

I Østjylland sker den største stigning i Skanderborg Kommune, hvor der er tale om 714 kroner for en gennemsnitlig bolig, mens Syddjurs Kommune følger efter med 584 kroner.

I det østjyske er der stigninger i ni ud af ti kommuner - kun i Norddjurs Kommune stiger grundskylden ikke.

Sådan stiger grundskylden i Østjylland Skanderborg: 714 kroner Syddjurs: 584 kroner Aarhus: 581 kroner Favrskov: 520 kroner Randers: 499 kroner Horsens: 453 kroner Samsø: 251 kroner Silkeborg: 216 kroner Odder: 201 kroner Beløbet er forskellen fra 2019 til 2020.

Men det er især boligejere i og omkring hovedstadsområdet, der får en stor regning.

Den største stigning er i Frederiksberg Kommune i København. Her kan hver boligejer i gennemsnit se frem til at skulle betale 2870 kroner ekstra om året.

Nummer to på listen er Rudersdal Kommune i Nordsjælland. Her lyder skattestigningen på 2604 kroner.

Læs også Johns idé krævede rumsatellit og vejrstation – og dét krævede en hjælpende hånd

Boligejere i København, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Gentofte følger efter med regninger, der også når op over 2000 kroner for en gennemsnitlig bolig.

Det er muligt at vælge at betale pengene i 2021, men man kan også vente til, at huset en gang skal sælges.

Vælger man at indefryse grundskylden, til huset sælges, skal man være opmærksom på, at der løber renter på i mellemtiden.