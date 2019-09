Politiker vil have børnevenlige byrådsmøder

Hvis det står til Alternativet, skal byrådsmedlemmer i Aarhus Kommune have nemmere ved at balancere arbejdsliv, familieliv og den politiske karriere.

Derfor forslog partiet til onsdagens byrådsmøde, at nogle af møderne skal afholdes om dagen i stedet for om eftermiddagen og aftenen, så det tilgodeser de politikere, der har børn og familie. Målet er ifølge Liv Gro Jensen at skabe en mere harmonisk hverdag for politikerne.

Læs også Hvad kan vi gøre bedre, spørger politiet - nu svarer borgerne

- Skal vi tilgodese dem, der arbejder 8-16 eller dem, der har et fleksibelt arbejdsliv? Vi vil gerne sætte fokus på mangfoldighed. Alle skal kunne være med til at forme politik, siger Liv Gro Jensen, der er byrådsmedlem for Alternativet i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Liv Gro Jensen, Alternativet.

Forslaget skabte ifølge Liv Gro Jensen heftig debat til byrådsmødet.

- Det var en god og heftig debat. Det var en af de sjove. Der var liv i byrådssalen. Der er følelser i, hvordan vi tilrettelægger vores byrådsmøder, og der er følelser i traditionerne omkring dem, siger Liv Gro Jensen.

Læs også Skærmbesøg i hjemmeplejen: Pleje og omsorg uden hænder

Giver ikke mening i praksis

En af modstanderne af forslaget er byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti Mette Skautrup (K), der ikke mener, at det vil fungere i praksis.

- Jeg mener, at mødetidspunkterne skal være efter arbejdstid. Det er svært nok i forvejen for en fritidspolitiker at få det til at hænge sammen, siger Mette Skautrup.

Læs også En fest for sanserne: Vi smager også med ørerne

At man sommetider skal prioritere byrådsmøderne over familien, er et vilkår i politik, mener Mette Skautrup.

- Det er et meget nobelt tiltag, og det ville være godt for familien. Men både til og fravalg er et valg. Det er præmissen for at være i politik, siger hun.

Politikerne skal møde borgerne, der hvor de er

Alternativet kom desuden med et forslag om at rykke byrådsmøderne ud fra byrådssalen på Rådhuset og i stedet ud i borgernes hverdag; på institutioner, skoler, virksomheder eller foreninger.

08:37 VIDEO: I Odder Kommune forsøger man sig allerede med at flytte byrådsmøderne ud af byrådssalen. Luk video

- Vi oplever, at vi har svært ved at nå ud til den bredde befolkning med byrådsmøderne. Vi vil gerne give flere mulighed for at opleve, hvordan et byrådsmøde fungerer og hvilke beslutninger, vi tager, siger Liv Gro Jensen.

Læs også Se listen: Grundskylden stiger i ni ud af ti østjyske kommuner i 2020

Noget højtideligt over salen

Mette Skautrup mener, at det ville være ærgerligt at flytte møderne ud fra byrådssalen på Rådhuset.

- Der er noget højtideligt over, at møderne foregår i byens sal. Der er noget over, at beslutningerne tages i det rum, siger hun.

Hun er ikke afvisende over for, at møderne engang imellem ville kunne blive rykket ud, men hun mener ikke, at det er noget, der skal træffes en fast beslutning om.

Mette Skautrup, Konservative

Mette Skautrup mener i stedet, at man bør gøre borgerne mere opmærksomme på, hvordan de kan bidrage til debatten i byrådet.

- Der er så mange muligheder for at få indflydelse i dag, og det skal vi gøre mere opmærksom på. Vi skal rykke borgerne ind i salen i stedet for, at vi rykker ud til dem, siger hun.

Læs også Kommune anbefalede borger et kviklån: - Et fuldstændig tåbeligt råd

Begge forslag er blevet sendt videre til gruppeformandskredsen.

Ifølge Mette Skautrup var der ikke tilslutning i byrådet til, at man flytter mødetidspunktet, mens tilslutningen til at holde møderne uden for salen var lidt større.