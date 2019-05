Politi har beslaglagt kæmpe mængde tyvekoster: Kan du genkende tingene?

Fyns Politi har i løbet af i år beslaglagt tyvekoster for flere millioner kroner, som stammer fra indbrud, der blandt andet er begået i Østjylland.

Det oplyser kommunikationsrådgiveren hos Fyns Politi, Charlotte Nyborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter et større efterforskningsarbejde fandt politiet frem til ejerne af tyvekoster fra i alt 29 indbrud begået i Aabenraa, Haderslev, Kolding, Vejle, Hedensted, Fredericia, Horsens, Aarhus og på den vestligste del af Fyn.

- Det er bare en ekstra god dag på kontoret, når vi oplever, hvor glade folk bliver over at blive genforenet med deres elskede arvestykke, et værdifuldt ur eller smykke, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Ved at gå ud med billeder, håber vi at få opklaret endnu flere indbrud i denne omfattende sag Jesper Pedersen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi

Politiet har dog fortsat en stor mængde af tyvekosterne, og derfor har de nu offentliggjort billeder af de ejendele, som de endnu ikke har fundet ejerne til.

- Ved at gå ud med billeder, håber vi at få opklaret endnu flere indbrud i denne omfattende sag, siger vicepolitiinspektør.

Blandt tyvekosterne er der massevis af smykker.

Smykker, tasker og pudebetræk

Politiet efterlyser blandt andet ejerne til smykker, tasker og forskellige pudebetræk, der sandsynligvis er blevet brugt til at fragte det stjålne væk fra de enkelte gerningssteder.

- Vi tror, at gerningsmændene blandt andet har fjernet tyvekosterne i pudebetræk, som de har pillet af en hovedpude i de forurettedes soveværelser. Derfor håber vi, at nogen kan genkende deres manglende pudebetræk, så vi forhåbentlig får opklaret endnu flere af de indbrud, vi tror, de sigtede har stået bag, siger vicepolitiinspektør.

Blandt tyvekosterne er der massevis af pudebetræk, som formentlig er blevet brugt til at transportere smykkerne.

Der er ikke fundet stjålne designmøbler i forbindelse med sagen.

Fyns Politi har anholdt og sigtet to mænd fra Rumænien og tre fra Moldova. De har siddet varetægtsfængslet siden den 9. marts.

Politiet oplyser, at de fem mænd opholdt sig lovligt i Danmark, og at to af dem var ansat på en fynsk virksomhed uden for bymæssig bebyggelse

Efterforskningen har vist, at indbruddene alle er begået fra midten af februar frem til anholdelsen den 8. marts.

Der er også beslaglagt ejendele, hvor der står navne på.

Borger tippede politiet

Det var efter et tip fra offentligheden, at politiet kom på sporet af de fem formodede gerningsmænd.

Tippet førte politiet til to ejendomme på det vestlige Fyn, hvor de fem sigtede var i gang med at pakke omfattende mængder af tyvekoster formentlig med henblik på at sælge dem i Rumænien. De mange smykker var nøje pakket i poser efter deres metalværdi.

Vi er overbeviste om, at der er tale om en gruppe, vi kan betegne som professionelle omrejsende kriminelle. De er helt klart gået efter primært smykker og elektronik Jesper Pedersen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi

- Vi er overbeviste om, at der er tale om en gruppe, vi kan betegne som professionelle omrejsende kriminelle. De er helt klart gået efter primært smykker og elektronik, siger Jesper Pedersen.

Der er ikke lavet en opgørelse over hvor store værdier, der er fundet tyvekoster for, men der er formentligt tale om et beløb på flere millioner. Alene fra et enkelt af gerningssteder var der tale om tyvekoster for et større sekscifret beløb.

Fyns Politi har i alt taget 27 billeder med tyvekoster på. De kan ses her.

Alle henvendelser fra borgere vedrørende sagen kan ske på e-mail: fyn-indbrudsgruppen@politi.dk

Fyns Politi har netop offentliggjort billeder, af de ejendele de endnu ikke har fundet ejerne til.

