Pas på med pestoen: Kan indeholde kræftfremkaldende motorolie

Den italienske delikatesse grøn pesto er en populær spise blandt danskerne, hvis der for eksempel står pasta eller tapas på menuen.

Men hvis man køber fabrikspesto i stedet for selv at lave den, skal man måske være mere opmærksom på, hvilket glas man tager ned fra hylden hos forhandleren.

Læs også Chokeret mor efter biografbesøg: Forfilmene fik min datter til at bryde sammen

Forbrugerrådet Tænk har foretaget en test af 10 grønne pestoer, der forhandles i fødevareforretninger i Danmark, og ifølge en laboratoriseanalyse indeholder fire af de testede pestoer enten mineralske olier eller blødgørere som ftalater i relativt høje mængder.

- De her stoffer er problematiske. Mineralsk olie er typisk en motorolie, som er havnet i pestoen fra maskiner i produktionssystemet, og det mistænker man for at være kræftfremkaldende. Ftalalterne kommer måske fra plastiklåg på glassene, og de kan være hormonforstyrrende, siger Camilla Udsen, der er fødevarepolitisk seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk, til TV 2.

Hormonforstyrrende

Indholdet af stofferne i de testede pestoer er ikke så højt, at det vurderes som værende direkte sundhedsskadeligt, og testen viser forhold, som overholder fødevarelovgivningen. Indholdet kan dog alligevel være problematisk.

Læs også Den store veganer-krise: Sten elsker bacon

- Det er de mange små bidrag til den samlede udsættelse af hormonforstyrrende stoffer, man skal være opmærksom på, siger Camilla Udsen.

Der er grænser for, hvor stort et indhold af stofferne fødevarekontaktmaterialer af plastik må have, og hvor meget de må afgive, men der er ingen grænse for, hvor meget der må være i selve maden.

De her stoffer er problematiske. Mineralsk olie er typisk en motorolie, som er havnet i pestoen fra maskiner i produktionssystemet, og det mistænker man for at være kræftfremkaldende. Camilla Udsen, seniorrådgiver, Forbrugerrådet Tænk

Et af de testede produkter med et bemærkelsesværdigt højt indhold af ftalater var 'Il Fornaio pesto', som markedsføres af virksomheden Food People. Ifølge Ekstra Bladet valgte de mandag, som konsekvens af testresultatet, at trække produktet tilbage fra markedet.

Det har ikke været muligt for TV 2 at få en kommentar fra Food People.

Pesto Verde fra Løgismose havde ifølge testen et højt indhold af mineralske olier. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Løgismose.

Grøn pesto fra Løgismose. Foto: Sofie Mathiassen / Scanpix Denmark

Vildledende fakta

Flere af produkterne i testen kalder sig for ‘pesto alla genovese’, og denne klassiske pesto er en tyk, kold sovs, der består af olivenolie, friske basilikumblade, pinjekerner, hvidløg samt parmesan og pecorino – tilsmagt med salt.

Den kaldes genovese, fordi den stammer fra Genova i Italien.

Læs også Sur smiley til pizzeria: Alt for varm kødsovs og kebab i køleren

Mange af testeksemplerne erstatter dog deres produkt med billigere råvarer end de originale.

- Det er kritisabelt, at man risikerer at vildlede forbrugerne med manipulerende markedsføring. Eksempelvis bruger man solsikkeolie og solsikkekerner i glasset i stedet for olivenolie og pinjekerner, siger Camilla Udsen

Hun forklarer, at producenterne dog tilsætter en lille smule af de originale råvarer for eksempel 0,8 gram pinjekerner for at kunne markedsføre det som den traditionelle grønne pesto.

- Det er ikke ulovligt, men det er utrolig misvisende. Der er ikke engang ét gram pinjekerner i pestoen. På etiketten er der afbilledet seks pinjekerner, men 0,8 gram svarer til cirka fire pinjekerner af den type, der er afbilledet. Det er altså ikke noget, der kan smages, og det er at overfortolke varens kvalitet, siger Camilla Udsen.

Du kan se hele Forbrugerrådet Tænks test her.