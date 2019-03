Nye skralde-regler på vej - lige nu er forvirringen total

Der er store forskelle på, hvordan affald skal sorteres fra kommune til kommune, viser en opgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann (V) vil have mere ensretning på området, der skal effektivisere og øge genbruget af affald.

- I Danmark skal vi ikke have 98 måder at indsamle og sortere affald på, vi skal have nogle ganske få. Vi skal genanvende mere og brænde mindre affald, og vi er nødt til at ensarte affaldsindsamlingen, så man møder det samme affaldssystem, uanset om man er i Herlev eller Holstebro, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Mange kommuner henter eksempelvis plastikaffald hos borgerne. Men der er seks forskellige svar på, hvilken spand du skal lægge plastikaffaldet i. Hos nogle kommuner skal plastikaffaldet i sin egen spand eller rum. I andre kommuner skal du lægge plastikaffald i den samme spand som metalaffaldet.

Arbejdet er sat igang

For at gøre forvirringen total indsamler nogle kommuner kun det hårde plastikaffald - for eksempel indsamlet med glas- og metalaffald - mens andre kommuner også indsamler det bløde plastikaffald - for eksempel indsamlet med papir- og papaffald.

- Målet er, at alle kommuner tager de nye standarder til sig og indfører dem over en årrække. Jeg har respekt for, at omstillingen ikke kan ske fra den ene dag til den anden, men inden for tre-fem år skulle vi gerne se en langt mere ensrettet indsamling og sortering af husholdningsaffaldet, siger Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

- Det vil hjælpe de virksomheder, som specialiserer sig i genanvendelse og på den måde hjælpe miljøet,

Miljøministeriet har nu sat gang i et arbejde sammen med kommuner, interesseorganisatio­ner og erhvervslivet. Projektet skal munde ud i ny fællesstandarder for affaldssortering.