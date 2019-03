Fædre blev trætte af at vente på døtrene: Nu har de startet eget ridehold

Én gang om ugen står den på vaskeægte mandehørm i ridehallen i Kjellerup.

Her er en flok fædre nemlig blevet så trætte af ventetiden, mens deres døtre er til ridning, at de selv er hoppet i sadlen.

- Jeg synes selv, jeg er blevet hammergod. Men hvis du spørger min datter, er hun nok ikke enig, griner Søren Koldbro Petersen fra toppen af sin hest.

- Det er sjovt og udfordrende. Og så er vi jo en lille familie herude. Vi hygger os. Det er en god måde at være sammen på og få en snak om alt, hvad der foregår og rører sig. Det er en stor del af det, lyder det.

Hyggeøl fylder lige så meget som træningen

Fædrene er kommet i ridehallen gennem flere år. Sidste år fik de så idéen til at oprette holdet, som de kalder 'Young Guns', og holdet er allerede blevet så populært, at der er venteliste for at være med.

Populariteten skyldes ikke mindst, at der er tid og plads til en hyggeøl, når ridetræningen er overstået.

- Jeg kunne sagtens blive hjemme, men vi har jo vores øl og fredagshygge, som er en stor del af det, siger Robert Jensen, der også er med på 'Young Guns'-holdet.

Kun 7000 mandlige ryttere

Det bruger de efterhånden hesteglade herrer ifølge eget udsagn næsten lige så meget tid på som selve ridesporten.

Herreholdets høje humør er naturligvis også blevet bemærket i klubben.

- De er muntre, så det er et rigtig godt hold at have herude. De er med til at skabe noget liv, siger Marlene Papsø, der er formand for Kjellerup Sportsrideklub.

Selv om mandeholdet i Kjellerup er et hit, så er mændene generelt i undertal i ridesporten. I 2017 havde Dansk Rideforbund knap 7.000 mandlige medlemmer mod 58.000 kvindelige.

