Nye tal bekymrer: Passagererne dropper fortsat Letbanen

Den har efterhånden været så grueligt meget igennem den kære letbane, og nye passagertal er heller ikke ligefrem god læsning for dens ansatte og tilhængere.

Der er fortsat usikkerhed i opgørelsen af tallene fra det automatiske tælleudstyr, men under alle omstændighederne ser det i andet kvartal 2019 skidt ud.

Læs også Letbanen kører for ustabilt: 1000 færre pendlere hver dag

På den indre strækning og Odder-banen er der et fald i passagertal fra gennemsnitligt 15.600 på en hverdag i 1. kvartal til 13.200 i april og yderligere til 12.500 i maj og juni.

Faldet ligger i overkanten af de cirka 10 procent, som Midttrafik normalt ville forvente af sæsonudsvinget i Aarhus.

01:57 VIDEO: Letbanen har nu kørt et par måneder på Djursland, og det tyder på, at der dagligt har været 1.000 færre passagerer end på den gamle Grenå-bane. Luk video

Stoler ikke på togene

For strækningen mod Grenaa ser det, som tidligere fortalt også problematisk ud. Før lukningen af Grenaabanen lå det gennemsnitlige passagertal på hverdage på 4.000-4.500 passagerer, nu er der cirka 3000.

Det handler meget om stabil drift. En sikkerhed om, at det bare fungerer. Vi kigger igen på, om vi kan gøre noget for at sikre stabil drift. Ole Sørensen, planchef Midttrafik

- Vi fik rigtig mange uregelmæssigheder i driften, efter vi åbnede for Grenaabanen tidligere på året. Der har været nogle forstyrrelser, og det påvirker, hvor meget borgerne har lyst til at bruge Letbanen, siger planchef hos Midttrafik, Ole Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil have ligget på et lidt højere niveau. Vi har haft en relativ kraftig nedgang. Det skyldes blandt andet sommerferien på skole og uddannelser, og at folk bruger cyklen mere om sommeren. Men vi havde forventet en mindre nedgang, fortsætter han.

Læs også Den kollektive trafik bløder i Aarhus - der mangler 50 millioner kroner

Handler om stabil drift

Hos Midttrafik er der ingen tvivl om, hvordan den negative udvikling vendes. Driften skal stabileres.

- Det handler meget om stabil drift. En sikkerhed om, at det bare fungerer. Vi kigger igen på, om vi kan gøre noget for at sikre stabil drift. Vi håber på, at Letbanen får stabiliseret driften. Der er stadig udfordringer, og dem må vi kigge ind i. Måske vil det tage nogle måneder endnu, siger Ole Sørensen.

Han hører fra de potentielle passagerer, at det handler meget om tillid, og hvis den ikke er der til togene, så finder folk andre løsninger.

01:14 VIDEO: Bünyamin Simsek (V), mener ikke, at der skal investeres nye penge i nye letbaneetaper, fordi det er for dyrt og ikke særligt fleksibelt. Luk video

Dårlig debutdag

En af dem, der benytter sig af letbanen på Djursland, er Jakob Baungaard fra Mørke. Han er lige begyndt livet som letbanependler. For to uger siden solgte han sin ekstra bil og begav sig ud på sin jomfrurejse, der langt fra viste sig at være en succes:

- Den første dag var toget 10 minutter forsinket fra Mørke og til Aarhus. Og på vej hjem stoppede det i Hornslet, og alle passagerer blev gennet ud, fordi toget skulle tilbage til Aarhus. Så det var en dårlig debutdag, fortalte han i fredags til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ingen aktuelle planer om tiltag, der skal fremme brugen af letbanen. Rigmor Korsgaard, Aarhus Kommune

Jakob Baungaard ville egentlig meget hellere benytte sig af den kollektive trafik end bilen, når han skal på arbejde i Aarhus. Men lige nu er det svært at regne med letbanen.

- Hvis det er meget vigtigt møde, jeg skal til, så tager jeg simpelthen bilen, for jeg tør ikke satse hele butikken på, at der går et tog, sagde Jakob Baungaard.

Jakob Baungaard fra Mørke solgte for to uger siden sin ekstra bil og begav sig ud på sin jomfrurejse som letbane-pendler. Det har langt fra været en succes.

Letbanen er ikke til at stole på

Letbanedirektøren Michael Borre forstår bekymringerne.

- Jeg kan forstå, at folk er utrygge på, at tingene kommer til tiden, og er utrygge ved det, og det arbejder vi benhårdt på, det lover jeg, på at forbedre, sagde han i fredags til TV2 ØSTJYLLAND Michael Borre, direktør hos Aarhus Letbane.

Læs også Aggressiv ko fik Letbanen til at stå stille

Hos Aarhus Kommune har man ingen kommentarer til de nye tal. I forhold til fremtiden er kommunens ansvarlige også meget kortfattet.

- Der er ingen aktuelle planer om tiltag, der skal fremme brugen af letbanen, lyder det fra Rigmor Korsgaard, chef for kollektiv trafik i Aarhus Kommune.