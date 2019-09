Letbanen kører for ustabilt: 1000 færre pendlere hver dag

Omkring 1.000 pendlere færre - hver eneste dag. Det tyder på, at det er situationen for letbanen på Djursland lige nu.

Det er problemer med aflyste tog, forsinkelser og manglende information, der kan ses på passagertallet, som Midttrafik holder øje med.

- Passagererne har været utrygge ved, om afgangen nu var aflyst, fortæller Ole Sørensen, planchef hos Midttrafik, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere kørte den gamle Grenåbane hver dag med 4000 passagerer - nu er Midttrafiks foreløbige vurdering, at 3.000 passagerer i døgnet de seneste par måneder har benyttet sig af letbanen:

- Det er 1000 under – men det er også målt i sommerperioden med ustabil drift, og efter at vi har haft lukket banen i nogle år, siger Ole Sørensen, planchef hos Midttrafik, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den første dag var toget 10 minutter forsinket fra Mørke og til Aarhus. Og på vej hjem stoppede det i Hornslet, og alle passagerer blev gennet ud, fordi toget skulle tilbage til Aarhus. Så det var en dårlig debutdag. Jakob Baungaard, pendler fra Mørke

En af dem, der benytter sig af letbanen på Djursland, er Jakob Baungaard fra Mørke. Han er lige begyndt livet som letbanependler. For to uger siden solgte han sin ekstra bil og begav sig ud på sin jomfrurejse, der langt fra viste sig at være en succes:

- Den første dag var toget 10 minutter forsinket fra Mørke og til Aarhus. Og på vej hjem stoppede det i Hornslet, og alle passagerer blev gennet ud, fordi toget skulle tilbage til Aarhus. Så det var en dårlig debutdag, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jakob Baungaard fra Mørke solgte for to uger siden sin ekstra bil og begav sig ud på sin jomfrurejse som letbane-pendler. Det har langt fra været en succes.

Letbanen er ikke til at stole på

Jakob Baungaard ville egentlig meget hellere benytte sig af den kollektive trafik end bilen, når han skal på arbejde i Aarhus. Men lige nu er det svært at regne med letbanen:

- Hvis det er meget vigtigt møde, jeg skal til, så tager jeg simpelthen bilen, for jeg tør ikke satse hele butikken på, at der går et tog, siger Jakob Baungaard.

Man skal kunne stole på trafikken. Man skal kunne stole på, at toget kommer, og det har vi ikke været gode nok til at sikre. Michael Borre, direktør, Aarhus Letbane

Han er langt fra den eneste, som har oplevet problemer, siden letbanens strækning på Djursland åbnede, og det er ikke godt nok, lyder det fra Michael Borre, direktør hos Aarhus Letbane:

- Man skal kunne stole på trafikken. Man skal kunne stole på, at toget kommer, og det har vi ikke været gode nok til at sikre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Førhen kørte der 4.000 med Grenaa-banen på en hverdag. Midttrafik opgør lige nu tal, og forventningen er, at der har været på 3.000 passagerer i døgnet de seneste par måneder.

Stabil drift er vejen frem

Midtrafik forventer, at passagertallet vil stige i løbet af i år. Og vejen dertil er enkel. Driften skal blive stabil.

- Jeg kan forstå, at folk er utrygge på, at tingene kommer til tiden, og er utrygge ved det, og det arbejder vi benhårdt på, det lover jeg, på at forbedre, siger Michael Borre, direktør hos Aarhus Letbane.

Jeg kan forstå, at folk er utrygge på, at tingene kommer til tiden, og er utrygge ved det, og det arbejder vi benhårdt på, det lover jeg, på at forbedre. Michael Borre, direktør hos Aarhus Letbane

Hvis det kommer til at ske, så er letbanependler Jakob Baungaard sikker på, at flere på Djursland vil vælge letbanen til.

- Vi vil gerne. Vi er klar. Vi har brug for et nogenlunde produkt, som er troværdigt og ærligt. Og det har vi ikke lige nu, siger han.

Fra Michael Borre lyder det, at letbaneselskabet arbejder benhårdt på, at togene skal komme til tiden.

Rådmand advarer mod flere letbaneskinner

Også driften af driften af busser og rutebiler giver underskud, og det får nu Aarhus’ rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), til advare mod gennemførelse af letbanens anden etape.

- Vi skal ikke investere nye penge i nye letbaneetaper, fordi det er for dyrt, og det er ikke særligt fleksibelt. Vi kan ikke rykke ruterne derhen, hvor passagerne er, og derfor mener jeg heller ikke, at vi skal have nye letbaneetaper på skinner, men gerne på gummihjul, altså busser – som har samme komfort som letbanen, siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

At både busser og letbane sælger for få billetter, ser han som et tegn på, at der er behov for at styrke den kollektive trafik:

- Jeg tror på, at aarhusianerne gerne vil benytte sig af den kollektive trafik, men det kræver, at vi styrker den kollektive trafik og ikke skærer ned. Det er ikke kun letbanens økonomi, men den samlede økonomi i den kollektive trafik i Aarhus Kommune, der er udfordret. Det er en opgave for byrådet, og derfor har jeg bedt dem om at forholde sig til det, siger Bünyamin Simsek (V), til TV2 ØSTJYLLAND.