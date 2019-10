Lun søndag i vente - men regnen melder sin ankomst

Man skal ikke andet end få dage tilbage i kalenderen, før man kunne opleve rim på bilruderne fra morgenstunden.

Men som efterårsferien efterhånden er skudt i gang, har lunere temperaturer også indfundet sig i det østjyske.

- Der venter en søndag, som starter med tørvejr, siger TV2 Vejrets Ellen Nybo, og fortsætter:

- Morgentemperaturerne ligger på otte til ni grader og næsten ingen vind, så det er mildt derude.

Der er dog stadig risiko for, at det kan blive en våd fornøjelse.

- Efter frokost begynder der efterhånden at trække et regnvejr op over. Det er ikke et sammenhængende regnvejr, som det ser ud lige nu, så det kommer til at regne i perioder, siger Ellen Nybo.

Og de lune varmegrader ser ud til at fortsætte længere ind i efterårsferien.

- Mandag byder på tørvejr og nogen sol. Tirsdag er prognoserne meget uenige, om der kommer regn, og vi tror mest på, at der nok kommer noget regn både tirsdag og onsdag, men at der formentlig også bliver plads til noget sol.

På billedet her ses en såkaldt halo, som er en lysende ring om månen. Et lidt særligt syn, som kun opstår under de rigtige forhold. Forholdene var til det i nat med et let skydække af højthængende cirrusskyer. Og så er månen desuden tæt på at være fuld, hvilket øger chancerne for at opleve det specielle fænomen, Foto: PRivatfoto/Vanessa Kracht