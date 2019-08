Kvæstede og fulde folk bliver båret væk af regionsrådsformand

Anders Kühnau (S) sidder til dagligt på sit kontor i Viborg som formand for Region Midtjylland. Men i de her dage er kontoret skiftet ud med skoven.

Under Smukfest er han bårebærer.

- Det er typisk 12 timer, man er på arbejde. Der er også nogle, som er her i 24 timer, siger Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Her fra rykker bårebærere og førstehjælpere ud, hvis de skal hente en ude på festivalspladsen på Smukfest.

Lørdag begyndte hans vagt klokken 16 og klokken fire igen har han fri.

- Man kan have virkelig travlt, hvor man løber næsten hele tiden. Det kan være rigtig hårdt, fortæller Anders Kühnau.

Det er ret tungt at bære de personer. Det kan jo være store, voksne mænd, som er meget beruset eller blevet syge. Anders Kühnau (S), regionsrådsformand og bårebærer.

Han er en del af et team på tre, som bliver kaldt ud, hvis der er en, der skal fragtes væk på en båre.

- Det er ret tungt at bære de personer. Det kan jo være store, voksne mænd, som er meget beruset eller blevet syge, siger Anders Kühnau.

Smukfest frivillig de sidste 20 år

Regionsrådsformanden var frivillig på Smukfest for første gang for 20 år siden.

Han har ikke været med alle år siden, da han også har fået nogle børn undervejs, men han begyndte som bårebærer, som han også er i år.

- Der er flere der genkender mig, og de synes også det er lidt sjovt, at regionsrådsformanden kommer ind på Skovskadestuen med en på båre, siger Anders Kühnau.

De frivillige bårebærere og førstehjælpere har også deres egen bar.

Ellers har han også nogle år været baseleder og haft andre funktioner, men han nyder at være bårebærer igen og kun skal følge ordrer fra andre.

- Der er andre, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre. I min hverdag træffer jeg mange beslutninger. Det her er en hel anden rolle og det har jeg det godt med. Det er helt nede på jorden, fortæller regionsrådsformanden.

01:41 VIDEO: Anders Kühnau viser rundt, der hvor bårebærere og førstehjælpere holder til. Luk video

Frivilligheden blomstrer

På Smukfest er der 17 læger og 45 sygeplejersker plus en hel masse frivillige bårebærere.

- Det er jo lidt en forlænget arm af vores sundhedsvæsen, som er herude, så det synes jeg også interessant. Der er mange spændende mennesker, man møder her, fortæller Anders Kühnau (S).

Tilskadekomne bliver ofte båret hen til Skovskadestuen, som ligger inde på festivalpladsen tæt på Bøgescenerne.

Og der er en ting, som kendetegner Smukfest og det store arbejde det er at arrangere en festival med over 55.000 gæster.

- Noget af det jeg bider mærke i, og som er stærkt på sådan en festival, det er frivillighed. Der er rigtig mange, som gør en stor indsats, siger Anders Kühnau.

Og det gør et indtryk på regionsrådsformanden, at så mange vil yde en indsats for hjælpe andre.