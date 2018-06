Kopi af Randers i Kina: Teaterchef vælger sine favoritsteder

Randers er et hit… i Kina. Ja, den er god nok. Kinesere arbejder på opførelsen af en tro kopi af den kronjyske hovedstad – i en kinesisk provins. Teaterchefen fra Randers Egnsteater er klar med sine bud på, hvilke bygninger der skal med i kopibyen.

- Hvis jeg var kineser, ville jeg helt klart vælge det fantastiske hyggelige rådhus, der er intimt og har nærvær, historie og sjæl, siger Peter Westphael til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Kina vil lave en tro kopi af østjysk midtby

Derefter foreslår han de to gamle apoteker i den centrale del af byen – Svaneapoteket og Løveapoteket. Begge lå i flotte historiske bygninger. I dag er der tøj- og indretningsbutikker. Men eksempelvis i det gamle løveapotek er det udsmykkede loft bevaret.

- Jeg synes, det er utrolig spændende, vi vil gerne støtte op om at få Randers på verdenskortet. Vi er meget begejstrede, kineserne er mere end velkomne til kaffe og rosé, lyder det fra sælgeren her, Mette Bülow, som kommentar til kinesernes planer om en kopi af Randers.

400 år gammel bygning skal med

Skråt over for det gamle løveapotek ligger Hotel Randers, som ifølge Peter Westphael også vil være naturlig for kineserne at lade sig inspirere af.

I Brødregade ligger byens ældste bygning med sine 400 år, og også den mener teaterchefen skal med til Kina.

Vi er, hvad vi er, men fortællingen har måske ikke været så sjov. Peter Westphael, teaterchef

Randers har gennem efterhånden længere tid haft et lidt blakket ry, og det kunne man forestille sig de store planer i Kina kunne lave om på.

- Det er andre, der haft de der komplekser. Jeg har sgu aldrig haft dem, og de fleste i byen synes jeg heller ikke har haft dem. Vi er, hvad vi er, men fortællingen har måske ikke været så sjov, siger Peter Westphael om det.

Hotel Randers har mange år bag sig og en spændende historie, der blandt andet byder på en voldsom brand i juni 2015.

Løveapoteket i Torvegade lukkede som apotek i 2014 efter mere end 120 år.

Svaneapoteket på pladsen over for Sparekassen Kronjylland er kendt af mange - især for sit flotte indgangsparti.

Randers' gamle rådhus bliver stadig den dag i dag brugt til blandt andet byrådsmøder og vielser.

Randers' ældste bygning ligger i Brødregade og huser i dag flere butikker.