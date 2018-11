Kom med bag: Skolelukningen som splittede lokalsamfundet

Han ser rundt på de andre i lokalet. Omkring 100 forældre er dukket op. Han nikker til nogle af dem. De hilser tilbage. Egentlig ville han hellere være fri. Men afmagt og frustrationer har ført ham derhen.

Jess Boye bor sammen med sin hustru og børn i landsbyen Høbjerg lidt uden for Grenaa. Nu sidder han i en aula til informationsmøde på en skole, hverken han eller hans børn kender. For kommunen lukker snart den skole, tre af hans børn i øjeblikket går på - Mølleskolen.

Omkring 100 forældre dukkede op til informationsmøde på Rosmusskolen.

- Det er en afmægtig følelse af, at vores dejlige landskole lukker. En følelse af, at det tilbud kommunen kan give os, ikke er det, vi ønsker, fortælle han.

Det er nu, han har brug for at vide, hvor børnenes skolefremtid er. I overvejelserne gemmer der sig en utryghed. For han ved, hvad han har – han ved ikke, hvad han kan få. Eller om han endnu engang - i en nær fremtid - kommer til at opleve endnu en skolelukning.

Jess Boye har tre børn, der skal flyttes til den nye Toubroskole, når Mølleskolen lukker.

- Det er også en forhåbning, der handler om, at vi ikke risikerer at skulle lukke igen, siger Jess Boye.

’Svært at føle glæde’

Hun skubber barnevognen foran sig. Den iskolde luft smyger sig omkring hende, og der er hverken trafikstøj eller andre mennesker i nærheden. Det emmer af frihed. Men hun føler sig klemt.

Jeg synes ikke, det er en sejr. Der sidder en hel masse forældre ovre på Mølleskolen, som er kede af, at denne beslutning er taget til vores fordel. Trine Holm Christensen.

Trine Holm Christensen er bosat i Trustrup med sin mand og børn. Hun tillader ikke sig selv at føle glæde på trods af, at kommunen freder den skole, hendes søn – og snart også hendes datter - går på. Toubroskolen, der ligger i gåafstand fra, hvor de bor.

- Jeg synes ikke, det er en sejr. Der sidder en hel masse forældre ovre på Mølleskolen, som er kede af, at denne beslutning er taget til vores fordel, siger hun.

Børn og forældre kæmpede for at redde Mølleskolen.

For Trine Holm Christensen og familien fortsætter hverdagen stort set, som den plejer. Det var, hvad de håbede på. Alligevel er det en bittersød fornemmelse.

- Det, synes jeg, er svært at føle glæde i, fortæller Trine Holm Christensen.

En skole lukker – en anden består

For at spare penge besluttede et flertal i Norddjurs Kommune den 13. november endeligt at samle Mølleskolen ved Grenaa og Toubroskolen i Trustrup under samme tag i Toubroskolens lokaler.

Forældre til de to lukningstruede skoler kæmpede intenst for at overbevise politikerne om, at deres skole skulle bevares.

På papiret er det en sammenlægning af to folkeskoler. Et nyt skoletilbud i den sydlige del af kommunen. Men forældrene har svært ved at se andet, end én skole der lukker, og en anden der lever videre.

Borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen (S) erkender, at det ikke er en populær beslutning.

- Jeg kan jo godt læse, hvad folk skriver til mig. Og jeg kan mærke, der er en tillidsbrist, fortæller han.

Vi er jo voksne, og det betyder også, at vi skal hjælpe børnene. Som voksne hjælper børn, når de bliver udsat for forandringer. Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune.

Borgmesteren håber, at forældre i begge lejre vil være i stand til snart at lægge frustrationerne bag sig og sætte børnene i første række.

- Vi er jo voksne, og det betyder også, at vi skal hjælpe børnene. Som voksne hjælper børn, når de bliver udsat for forandringer, siger Jan Petersen.

Ingen vindere og ingen tabere

I månedsvis har forældre, bestyrelsesmedlemmer og ansatte fra både Mølleskolen og Toubroskolen kæmpet i hver deres lejr. To lokalsamfund i et turbulent forløb, hvor begge skoler har været i fare for at lukke. Først den ene. Og så den anden.

De får skabt en kløft imellem to lokalsamfund, som vi godt kunne have været foruden. Jette Jensen, formand, Toubro Børneby.

Og da politikerne i Norddjurs Kommune midt i høringsperioden inviterer begge skoler til dialogmøde den 23. oktober på rådhuset for sammen at finde en bæredygtig løsning, knækker filmen for flere af aktørerne.

- På en måde spiller de os ud mod hinanden, siger skolebestyrelsesformand på Mølleskolen, Christian Breinholt.

Politikerne i kommunen siger, der hverken er vindere eller tabere. Men i ugerne op til den endelige beslutning, får frustrationerne frit løb. Også for formanden for Toubro Børneby, Jette Jensen.

Det er svært at føle glæde over, at deres lokale skole bevares, fortæller Trine Holm Christensen.

- Jeg synes ikke, det er i orden, at de (politikerne red.) først peger på én skole, og så peger de på den anden. De får skabt en kløft imellem to lokalsamfund, som vi godt kunne have været foruden, fortæller hun.

En strategisk beslutning

Ved udgangen af skoleåret 2018/19 lukker Mølleskolen ved Grenaa. Ved indgangen til skoleåret 2019/20 åbner det nye skoletilbud på Toubroskolen.

Selvom Toubroskolen er den mindste af de to skoler, tror politikerne på, at skolen kan samle de elever, der er i området.

Det er nok den bedste løsning, vi kan lande på, hvis vi taler om skolestruktur samlet set. Kasper Juncher Bjerregaard (V), gruppeformand, Norddjurs Kommune.

Derudover mener det politiske flertal i Norddjurs Kommune, at en folkeskole er vigtig for at udvikle den sydlige del af kommunen.

Det forklarede borgmester Jan Petersen til TV2 Østjylland den 29. oktober, da forligskredsen var samlet på rådhuset.

Borgmester Jan Petersen (S) ved godt, at kommunen har mistet tillid i forbindelse med perioden op til skolelukningen.

- Det har også været afgørende, at vi kan udvikle Trustrup som et område syd for Grenaa. Det udviklingsmæssige har spillet en stor rolle, forklarede borgmester Jan Petersen.

Og han blev bakket op af gruppeformand for Venstre i Norddjurs Kommune, Kasper Juncher Bjerregaard.

- Det er nok den bedste løsning, vi kan lande på, hvis vi taler om skolestruktur samlet set, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND.

Har kommunen fejlet?

I køkkenet sidder Christian Breinholt og bladrer i et lille udsnit af den massive bunke papirer, han har samlet, siden han som skolebestyrelsesformand gik forrest i kampen om at bevare Mølleskolen.

Det har været nogle voldsomme kampe de to skoler imellem, men vi er generelt enige i begge lejre om, at det er Norddjurs Kommune, der har fejlet voldsomt i hele processen omkring skolelukning. Christian Breinholt, skolebestyrelsesformand, Mølleskolen.

Han føler, at han har lidt et nederlag. Han har kendskab til en del forældre, der nu søger mod Rosmusskolen i Syddjurs Kommune i stedet for at lade deres børn indskrive på den nye Toubroskolen.

Ikke fordi han og de andre forældre er sure på Toubroskolen, men fordi, de har mistet tilliden til Norddjurs kommune.

Det har været en lang og sej kamp for mange forældre og også for Christian Breinholt.

- Tiden læger jo alle sår. Det har været nogle voldsomme kampe de to skoler imellem, men vi er generelt enige i begge lejre om, at det er Norddjurs Kommune, der har fejlet voldsomt i hele processen omkring skolelukning, siger han.

Christian Breinholt henviser til, at politikerne, efter hans opfattelse, har skiftet holdninger flere gange. En uskøn høringsperiode. Og beslutningen om at de to parter i deres følelsers vold blev inviteret til bordet for at finde en fælles løsning.

Borgmester Jan Petersen forstår kritikken. Ifølge ham har skolelukningen været noget af det værste, han har været med til i sit politiske liv. Han har været borgmester siden 2010, og inden havde han siddet i Folketinget i 17 år.

Hele processen op til skolelukningen har været den værste i borgmester Jan Petersens (A) politiske karriere.

De store økonomiske problemer i Norddjurs Kommune gav en bunden opgave, han helst ville have været foruden, fortæller han.

- Vi har gjort et hæderligt forsøg, men det har været uskønt i forhold til at få de to skoler til at tale sammen. Det lykkedes ikke. Om det havde haft en bedre chance, hvis vi havde gjort noget andet, det ved jeg ikke. Det kan jeg desværre ikke gøre om.