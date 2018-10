Politikerne har udvalgt den skole, der skal ofres for Norddjurs´ sparekniv

Mølleskolen skal lukke. Det enedes politikere i Norddjurs Kommune om først på aftenen mandag.

Politikerne i Norddjurs Kommune mødtes for at blive enige om en ny skolestruktur for kommunens sydlige område.

Læs også Norddjurs fyrer chefer for millioner

Udfaldet af mødet blev, at Mølleskolen tæt ved Grenaa og Toubroskolen i Trustrup skal samles på Toubroskolens matrikel. Altså skal det være slut med Mølleskolen.

Det oplyser borgmester Jan Petersen til TV2 Østjylland.

Toubroskolen og Mølleskolen ligger begge i den sydlige del af Norddjurs Kommune.

Stor spareplan

Skolelukningen er en del af en større spareplan, som Norddjurs Kommune her i efteråret har måttet vedtage.

Byrådet har hele tiden haft for øje, at en skole måtte lade livet for at kommunens økonomi kunne hænge sammen, men hvilken har indtil mandag aften været uvidst. Først pegede politikerne på Mølleskolen, så på Toubroskolen, og mandag aften drejede politikerne pilen tilbage på Mølleskolen.

Læs også Utilfredse borgere kæmper til det sidste: - Vi er blevet tromlet

For 18 dage siden blev budgettet for Norddjurs Kommune vedtaget. Dog med det lille aberdabei, at én skole skulle lukke. Mandag aften blev det valgt, hvilken det drejede sig om.

Toubroskolen overlever

Med politikernes beslutning står det klart, at Toubroskolen bliver sparret. En beslutning som formanden for Børneby Toubro Jette Jensen ikke overraskende, er glad for.

- Jeg er rigtig glad. Det er den rigtige beslutning, når vi kigger på fremtiden, for det giver ingen mening af lukke noget, som er pendlervejen ind og ud af kommunen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.