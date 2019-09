Antallet af hjemløse er steget i Horsens Kommune. Tallet ligger på 181 personer i 2019, og det er 45 personer flere end i 2017, og dermed en stigning på 33 procent.

Det viser en måling af hjemløsetallet i Danmark fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Det er tredje gang i træk, at undersøgelsen viser, at antallet af personer i Horsens, som lever i hjemløshed, stiger. I 2015 lå tallet på 102 personer.

Problemet er, at det er svært at få en billig bolig i Horsens, som en kontanthjælpsmodtager kan betale. Det er det, der er problemet, boligerne er der ikke. Kirsten Madsen, korshærsleder i Horsens

Ifølge Kirsten Madsen, som er korshærsleder i Horsens, så handler det om at forebygge det, inden man bliver hjemløs.

- Det er vigtigt, man tager hånd om det, inden man bliver hjemløs, siger Kirstine Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Karin Holland, som er direktør for Velfærd- og Sundhedsområdet, fortæller, at de ikke kan genkende tallene fra undersøgelsen, og at de gerne vil bag om tallene for at se, om der er fejl i opgørelsen. Derfor dykker frontmedarbejderne nu ned i tallene.

- Vi forstår ikke helt tallet, for frontmedarbejderne kan ikke genkende tallene. Direktionen og udvalget har derfor bedt dem om at finde ud af, hvor mange det drejer sig om, og hvad deres indsats er, siger Karin Holland.

Mangel på billige boliger

Kirstine Madsen fortæller, at problemet blandt andet er boligpriserne. Hun mener ikke, at de hjemløses budget hænger sammen i virkeligheden, selvom det hænger sammen på papir, fordi man ikke tager højde for udgifter i forbindelse med stofmisbrug.

- Problemet er, at det er svært at få en billig bolig i Horsens, som en kontanthjælpsmodtager kan betale. Det er det, der er problemet, boligerne er der ikke, siger Kirstine Madsen.

Karin Holland fortæller, at der er en række tiltag på vej boligfronten.

- Byrådet har besluttet sig for at etablere en række billige ungdomsboliger, som står klar i tredje eller fjerde kvartal i 2020, så det er sat i værk, siger Kirsten Holland.

Det er ikke en god idé, at man inviterer hinanden hjem. Det billede, vi ser i varmestuen, er, at det, der starter i vennetjeneste kan ende i kaos med vold og trusler, fordi de pludselig står i gæld til hinanden. Kirsten Madsen, korshærsleder i Horsens

I Region Midtjylland er antallet af hjemløse borgere næsten uændret med 1.464 hjemløse personer i 2019 mod 1.467 personer i 2017. Det vil sige, at der er 1,1 hjemløse borgere pr. 1.000 indbyggere i regionen. Optællingen viser, at der er to hjemløse for hver 1.000 borgere i Horsens Kommune.

Korshærslederen fortæller, at varmestuen alene i går, mandag, havde 67 besøgende, som kom ind for at få et bad og noget at spise. Hun fortæller dog, at det ikke er alle besøgende, der kan kategoriseres som hjemløse.

Vennetjenester

Hun understreger, at det også er et problem, at misbrugere og bekendte inviterer de hjemløse hjem i en vennetjeneste. Hun siger, der opstår kaos, når tre misbrugere for eksempel bor sammen, fordi de tit er plaget af narkogæld, kviklån og gældsposter.

- Det er ikke en god idé, at man inviterer hinanden hjem. Det billede, vi ser i varmestuen, er, at det, der starter i vennetjeneste kan ende i kaos med vold og trusler, fordi de pludselig står i gæld til hinanden, siger Kirstine Madsen.

Hun tilføjer:

- De gør det i god mening, når man så har boet der i et stykke tid, så skylder man hinanden noget, og det er virkelig en dårlig løsning, siger Kirstine Madsen.

Den eneste af de 19 kommuner i Region Midtjylland, der overgår andelen af hjemløse, som findes i Horsens Kommune, er den jyske hovedstad Aarhus, hvor der ved optællingen var 2,2 hjemløse for hver 1000 borgere, men også her er der sket et fald i antallet af hjemløse.