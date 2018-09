64-årig jagtede bus for at true svigersøn på livet

Onsdag morgen kl. 8.40 blev Østjyllands Politi kaldt ud til et busstoppested på Havkærvej i Tilst. Her havde en 64-årig mand parkeret ved bussen, efter han havde jagtet den fra Bispehaven. Den ældre mands mål var sin 28-årige svigersøn inde i bussen.

Den 64-årige gik ind i bussen, hvor han ifølge vidner truede svigersønnen på livet. Han blev derfor anholdt og sigtet for truslerne. Østjyllands Politi

- Den 64-årige gik ind i bussen, hvor han ifølge vidner truede svigersønnen på livet. Han blev derfor anholdt og sigtet for truslerne, oplyser Østjyllands Politi.

Den sigtede modsatte sig også anholdelsen, og det er han ligeledes sigtet for.

Personligt anliggende i familien

Politiet vælger at offentliggøre de to personers tilhørsforhold for at berolige buspassagerer i Aarhus.

- Det gør vi for, at folk, der tænker, om sådan noget også kunne ske for dem, får et indblik i, at der var tale om en intern uoverensstemmelse, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løv Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Stort læs affald læsset af i naturen ikke langt fra genbrugsplads

Der er tale om et personligt anliggende mellem den 64-årige og svigersønnen, som politiet ikke ønsker at uddybe yderligere.

Begge parter i sagen og flere vidner i bussen er blevet afhørt af politiet.