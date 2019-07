100-årige Herdis fik et helt særligt fødselsdagsønske opfyldt

Man skulle tro, at det var svært at finde på noget at ønske sig, når man bogstaveligt talt har haft fødselsdag 100 gange.

- Jeg har både haft guldbryllup, 75-års fødselsdag og mange andre runde dage, siger Herdis Nørgaard Sørensen.

Og i dag rundede hun så 100 år.

Frabedt sig chokolade og blomster

Herdis Nørgaard Sørensen fra Odder har frabedt sig gaver i form af blomster, chokolade og tøj. Og i stedet for har den runde fødselar ønsket sig en skov.

- Hver en lille ting, vi gør, er trods alt et lille bitte skridt på vejen.

Hun er nemlig bekymret for klimaet, og derfor vil hun gøre sit til, at fremtiden bliver grønnere.

- Det med at passe på naturen er netop også noget med, at vi begynder at hjælpe de kommende generationer, og det er mere end sidste udkald, siger Herdis Nørgaard Sørensen, som i dag har rundet de 100 år.

En gave fra alle gæster

Skoven er en gave fra alle gæsterne, som har samlet sammen, og det er blevet til 500 m2 skov, som naturfonden står for.

- Jeg er så glad. Det er fornemt.

Gæsterne stod klar med flag til den 100-årig fødselar.

Det gør en forskel

Gaven betyder, at Naturfonden nu sikrer, at 500 m2 skov vil stå urørt og beskyttet i fremtiden.

- Det kan sagtens gøre en forskel. Det er netop det fine ved det. 1 m2 virker måske ikke af ret meget, men når man samler sammen, og alle kan få lov til at bidrage, bliver det pludselig til meget, siger fundraiser fra Den Danske Naturfond Maja Schuster.

Og det havde fødselslaren luret.

- Det var det, jeg vidste. Jeg ved jo godt, hvad der sker til fødselsdage.

Kvadratmeterprisen for urørt skov er tolv kroner og kan købes på Den Danske Naturfonds hjemmeside.

