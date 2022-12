Yayha Hassans mor er lettet: - Det giver håb

Og de mange protester har tilsyneladende hjulpet.

I forligsteksten står der nemlig:

'Hasle Bibliotek bevares. I høringssvarene er der peget på betydningen af Hasle Bibliotek som vigtigt mødested i området, og ikke mindst de aktiviteter, som skabes på biblioteket. Biblioteket spiller en stor rolle i forhold til børn og unge i området, både i forhold til boglige/sproglige kompetencer og demokratisk medborgerskab.'

Hanan Adwan er glad for at protesterne har virket.

- Derfor, for en bedre fremtid for dig og dine børn og børnebørn: Modstå, kæmp og giv ikke op. Vi fortjener at leve bedre og uden økonomiske restriktioner. Vi har brug for ro, tanke, viden og handling, skriver hun i en besked.

Iværksætter har også kæmpet

Den kendte serieiværksætter Younes Deaibes har også kastet sig ind i kampen for biblioteket i det udsatte boligområde. Han har før fortalt, at biblioteket har haft en stor betydning for ham og hans skolegang og senere succesfulde iværksætteri.

- Normalt blander jeg mig ikke i politik, men da jeg så det her, synes jeg, at det er min pligt, sagde Younes Deaibes for en måneds tid siden.