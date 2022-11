Vrede borgere kæmper for bibliotek

Han har selv brugt biblioteket som barn og ung og er ikke i tvivl om, at det har haft en stor betydning for både hans og andres skolegang og ikke mindst integration.

- I nogle år havde Trillegården et virkelig dårligt ry, og her oplevede jeg, at biblioteket spillede en central rolle i forhold til at få det vendt. Biblioteket er et vigtigt mødested, og mange kommer her for at få hjælp til at begå sig i det danske samfund, siger Mark Mmereki, der i dag er skolelærer.

Han har også selv været frivillig i Kulturhuset Herredsvang, som deler bygning med biblioteket, ligesom han også har været ansat som ungdomsskolelærer.

Vil sætte integrationen år tilbage

- Det er sindssygt dumt, hvis kommunen vælger at lukke biblioteket. Det er dansk kultur, når det er bedst, og stedet er en grundpille i området. På den lange bane kommer det til at koste på integrationen og sætte udviklingen flere år tilbage, siger han.

Han forstår godt, at Aarhus Kommune skal spare penge, men han mener, det er en stor fejl at skære netop her.

- Det er absurd, at man i et område som det her, ikke vil prioritere, at folk har en direkte og nem adgang til at læse bøger. For år tilbage var der meget ballade og uro. Der blev nærmest knust ruder i kulturhuset hver tredje dag. Nu er det blevet en vigtig aktør i lokalsamfundet som et mangfoldigt, trygt og åbent mødested, siger han.

Den kendte iværksætter Younes Deibes har også kastet sig ind i kampen for biblioteket, fordi han mener, biblioteket er årsagen til hans og hans families succesfulde integration i det danske samfund.

Besparelse på 1,5 millioner kroner

Ifølge sparekataloget kan Aarhus Kommune spare 1,5 millioner kroner årligt med lukningen. Biblioteket har 27 åbningstimer om ugen, som er bemandede. Mange af de unge får dog deres egen nøgle, så de kan komme, når det passer, fortæller Younes Deaibes.



Aarhus Kommune skriver selv i sparekataloget, at biblioteket bruges af mange af områdets borgere til "hjælp til at gebærde sig i det danske samfund - herunder at kunne få hjælp til at forstå breve fra myndigheder og skrive mails".

I stedet skal der fokus på, at Gellerup Bibliotek, der har lignende tilbud, skal række ud til Hasles beboere.